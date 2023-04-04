Ордер на арешт путіна: Угорщина зробила дивну заяву

В Угорщині заявили про прагнення до справедливості

Виданий Міжнародним судом ордер на арешт російського президента володимира путіна не наблизить закінчення війни в Україні, впевнені в Угорщині. Це лише символічна дія.

Таку думку висловив у коментарі Суспільному заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентський державний секретар Левенте Модьор. Він вважає, що путін не поїде в країни де його можуть заарештувати, тому це "лише символічне повідомлення".

Модьор зазначив, що на відміну від іншої частини ЄС зосереджені на допомозі українським дітям в Угорщині, а не на "іншому виді символічної війни". При цьому угорський дипломат вважає, що з тими, хто відповідальний за воєнні злочини потрібно поводитися згідно із законом. "Загалом ми підтримуємо справедливість, як би важко її не було досягти", — сказав Модьор, зазначивши що це ймовірно більш довгострокова перспектива.

Нагадаємо, Угорщина хоча й ратифікувала Римський статут, але була зроблена заява, що путіна при в'їзді не арештовуватимуть. Критерії за якими визначається символічність чи не символічність ордера на арешт від МКС Модьор не назвав. Раніше суд видавав ордери на президента Судану Омара аль-Башира, президента Кот-д’Івуару Лорана Гбагбо та президента Лівії Муаммара Каддафі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри заяву, Угорщину все ж таки внесли в перелік недружніх росії країн. Та важелі тиску на країни, які ратифікували статут, проте не хочуть арештовувати російського лідера все ж таки є — диктатор може опинитися в ізоляції.