росія внесла Угорщину до "недружнього" списку: як пояснили

Угорщина заявила, що не арештовуватиме путіна, якщо він приїде з візитом

росія внесла Угорщину, котра заперечила своє рішення щодо накладання вето на спільну заяву держав-членів Європейського Союзу стосовно ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт російського диктатора володимира путіна, до списку "недружніх країн". Головна причина — підписання Будапештом усіх антиросійських санкцій Європейського союзу.

Таку інформацію у четвер, 30 березня, повідомило "риа новости", посилаючись на заяву російського посла в Угорщині євгена станіславова. За його словами, така неоднозначна позиція Угорщини — це захист виключно своїх інтересів.

"Якоюсь мірою Будапешту це вдається (захистити свої інтереси — пропагандисти), але факт залишається фактом: Угорщина підписалася під усіма антиросійськими санкційними пакетами Брюсселя і змушена їх суворо виконувати. Саме тому вона віднесена до категорії недружніх росії країн, на адресу яких можуть застосовуватися наші заходи у відповідь", — повідомив дипломат.

Також станіславов додав, що таким чином Угорщина демонструє свою прагматичну позицію й відмовлятися від неї навіть під тиском західних союзників та НАТО, вона не планує.

Посол також зазначив, що, попри все, росія продовжує "тримати канали діалогу з Будапештом відкритими", аби зберегти накопичений за попередні роки багаж позитивних напрацювань.

Варто додати, що Угорщина була внесена до списку недружніх до росії країн ще у березні 2022 року спільно з усіма країнами Євросоюзу, "Великої сімки", а також Україною. Хоча Будапешт послідовно виступає проти введення санкційних обмежень щодо росії.

Нагадаємо, що попри ордер на арешт російського лідера володимира путіна, що був виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС), в Угорщині заявили, що арештовувати президента рф, якщо він приїде з візитом, не будуть.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як у Будапешті зробили нову заяву щодо підтримки України у її прагненні вступити до ЄС і НАТО та висунули нову умову.