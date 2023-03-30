россия внесла Венгрию в "недружественный" список: как объяснили

Венгрия заявила, что не будет арестовывать путина, если он приедет с визитом

россия внесла Венгрию, отрицавшую свое решение о наложении вето на совместное заявление государств-членов Европейского Союза относительно ордера Международного уголовного суда (МКС) на арест российского диктатора владимира путина, в список "недружественных стран". Главная причина – подписание Будапештом всех антироссийские санкции Европейского союза.

Такую информацию в четверг, 30 марта, сообщило "риа новости", ссылаясь на заявление российского посла в Венгрии евгения станиславова. По его словам, столь неоднозначная позиция Венгрии — это защита исключительно своих интересов.

"В какой-то степени Будапешту это удается (защитить свои интересы — пропагандисты), но факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго выполнять. Именно поэтому она отнесена к категории недружественных россии стран, в адрес которых могут применяться наши меры в ответ", — сообщил дипломат.

Также Станислав добавил, что таким образом Венгрия демонстрирует свою прагматическую позицию и отказываться от нее даже под давлением западных союзников и НАТО, она не планирует.

Посол также отметил, что, несмотря ни на что, россия продолжает "держать каналы диалога с Будапештом открытыми", чтобы сохранить накопленный за предыдущие годы багаж положительных наработок.

Стоит добавить, что Венгрия была внесена в список недружественных к россии стран еще в марте 2022 совместно со всеми странами Евросоюза, "Большой семерки", а также Украиной. Хотя Будапешт и последовательно выступает против введения санкционных ограничений в отношении россии.

Напомним, что несмотря на ордер на арест российского лидера владимира путина, изданного Международным уголовным судом (МКС), в Венгрии заявили, что арестовывать президентарф, если он приедет с визитом, не будут.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как в Будапеште сделали новое заявление о поддержке Украины в ее стремлении вступить в ЕС и НАТО и выдвинули новое условие.