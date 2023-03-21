Не поддержим Украину, пока не выполнит наше условие – Венгрия сделала наглое заявление

Венгрия в очередной раз делает антиукраинские заявления

Венгрия сделала очередное дерзкое заявление о притеснениях венгров в Украине. Недавно Совет Европы даже решил обратиться по этому поводу в Венецианскую комиссию. А теперь в МИДе Венгрии заявили, что страна не поддержит никакого существенного движения Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права венгерской диаспоры.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время пресс-конференции в Брюсселе, о чем идет речь на сайте министерства. Он сказал, что обратился к Жозепу Боррелю, верховному представителю ЕС по иностранным делам. Просьба состоит в том, чтобы, когда речь идет о возможных переговорах о вступлении Украины, ЕС требовал от Киева "уважения" к венгерскому национальному сообществу. Он назвал "недопустимым" то, что 99 венгерских начальных и средних школ в Закарпатье оказались под угрозой закрытия с 1 сентября, когда 1300 школ и детсадов в Венгрии приняли украинских учеников-беженцев, говорится в сообщении министерства.

Отметим, что речь идет о новом законе Украины о нацменьшинствах. Как пишут об этом "Тексты", закон регулирует права нацменьшинств в Украине, обеспечивает соблюдение языкового и образовательного законодательства, а также он евроинтеграционный.

Напомним, что ранее премьер Венгрии Виктор Орбан отметился странным заявлением по Украине и ее военной поддержке. Тем временем экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко рассказал, как приструнить Венгрию.