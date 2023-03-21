Не підтримаємо Україну, доки не виконає нашу умову - Угорщина зробила нахабну заяву

Угорщина вкотре робить антиукраїнські заяви

Угорщина зробила чергову зухвалу заяву щодо утисків угорців в Україні. Нещодавно Рада Європи навіть вирішила звернутися щодо цього до Венеціанської комісії. А тепер в МЗС Угорщини заявили, що країна не підтримає жодного суттєвого руху України у бік НАТО та ЄС, доки не будуть відновлені права угорської діаспори.

Про це заявив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто на прес-конференції у Брюсселі, про що повідомляє видання "About Hungary". Він сказав, що звернувся до Жозепа Борреля, верховного представника ЄС із закордонних справ. Прохання полягає у тому, щоб коли йдеться про можливі переговори про вступ України, ЄС вимагав від Києва "поваги" до угорської національної спільноти. Він назвав "неприпустимим" те, що 99 угорських початкових і середніх шкіл на Закарпатті опинилися під загрозою закриття з 1 вересня, коли 1300 шкіл і дитсадків в Угорщині прийняли українських учнів-біженців, йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначимо, що йдеться про новий закон України щодо нацменшин. Як пишуть про це "Тексти", закон урегульовує права нацменшин в Україні, забезпечує дотримання мовного та освітнього законодавства, а також є євроінтеграційним.

Нагадаємо, що раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан відзначився дивною заявою щодо України та її військової підтримки. Тим часом ексглава МЗС України Володимр Огризко розповів, як приструнити Угорщину.