Ордер на арест путина: Венгрия сделала странное заявление

В Венгрии заявили о стремлении к справедливости

Выданный Международным судом ордер на арест российского президента владимира путина не приблизит окончание войны в Украине, уверены в Венгрии. Это только символическое действие.

Такое мнение высказал в комментарии "Суспильному" заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии, парламентский государственный секретарь Левенте Модер. Он считает, что путин не поедет в страны, где его могут арестовать, поэтому это "только символическое сообщение".

Модер отметил, что в отличие от другой части ЕС сосредоточены на помощи украинским детям в Венгрии, а не на "другом виде символической войны". При этом венгерский дипломат считает, что с ответственными за военные преступления нужно обращаться по закону. "В общем, мы поддерживаем справедливость, как бы трудно ее не было достичь", — сказал Модер, отметив, что это вероятно более долгосрочная перспектива.

Напомним, Венгрия хоть и ратифицировала Римский статут, но было сделано заявление, что путина при въезде не будут арестовывать. Критерии по которым определяется символичность ордера на арест от МКС Модер не назвал. Ранее суд выдавал ордера на президента Судана Омара аль-Башира, президента Кот-д’Ивуара Лорана Гбагбо и президента Ливии Муаммара Каддафи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на заявление, Венгрию все же внесли в перечень недружественных россии стран. Но рычаги давления на страны, ратифицировавшие статут, однако не желающих арестовывать российского лидера, все же есть — диктатор может оказаться в изоляции.