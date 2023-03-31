У путіна занепокоїлися через пропозицію Орбана по Україні

У кремлі вважають, що Захід веде "небезпечні обговорення"

Заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про обговорення західних лідерів запровадження в Україні миротворчих сил ООН прокоментували у кремлі.

Сьогодні, 31 березня, прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков висловив свою думку щодо того, що з лідерами країн Євросоюзу все частіше почали говорити про можливість відправлення миротворців до України. Він заявив, що така тема "потенційно дуже небезпечна", пише ТАСС.

За словами пєскова, у світовій практиці такі сили застосовуються за згодою обох сторін.

"Якщо йдеться вже про серйозні якісь переговори, то це потенційно надзвичайно небезпечне обговорення. Ви знаєте, що подібні сили у світовій практиці, як правило, застосовуються за згодою обох сторін. У цьому випадку потенційно це дуже небезпечна тема", — сказав пєсков.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дмитро пєсков прокоментував пропозицію самопроголошеного президента Білорусі олександра лукашенка про необхідність початку переговорів між Україною та росією без попередніх договорів. За його заявами, це питання вже незабаром путін може обговорити із лукашенком.