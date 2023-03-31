Пропозиція лукашенка про "перемир’я": у кремлі цікаво відповіли

путін і лукашенко можуть незабаром обговорити цю тему

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко запропонував оголосити перемир’я в Україні без права переміщення техніки та перекидання зброї з обох боків. У кремлі поспішили відповісти на пропозицію.

Як заявив прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, президент рф разом з лукашенком обговорять наступного тижня заклик оголосити перемир’я. Про це пише російська пропагандистська агенція "Інтерфакс".

"Безумовно, ми чули заяви олександра григоровича, безумовно, два президенти, я маю на увазі путін і лукашенко, продовжать (переговори, — Ред.) наступного тижня, а саме наступного тижня буде ВДС (Вища Державна рада Союзної держави — Ред.), це дасть змогу президентам ще раз докладно поговорити один з одним, напевно, будуть і цю тему обговорювати", — сказав пєсков.

Водночас він заявив, що "в контексті України нічого не зміниться", а так звана "СВО", тобто повномасштабна війна, продовжуватиметься. У кремлі вважають це "єдиним засобом досягнення тих цілей, які стоять перед нашою росією".

При цьому пєсков заявив журналістам, які згадали про "мирний план", запропонований лідером Китаю Сі Цзіньпіном, що порівнювати цей план і пропозицію лукашенка недоречно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що олександр лукашенко влаштував справжню істерику через можливе постачання Україні від партнерів танкових снарядів зі збідненим ураном.