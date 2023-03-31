"На горизонті ядерні пожежі": лукашенко придумав "перемир'я" для України та рф

Білоруський диктатор хоче посадити українських та російських політиків за стіл перемовин

Невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко, який нещодавно погодився прийняти на зберігання російську ядерну зброю, стверджує, що світ знаходиться на порозі Третьої світової війни. На його думку, Україні та росії варто розпочати переговори без попередніх умов, адже на горизонті "маячать ядерні пожежі".

Про це він заявив під час традиційного щорічного послання президента до парламенту. Подробиці передає наближений до білоруської влади Telegram-канал "Пул Первого".

"Все ви знаєте, шлях один — переговори. Переговори без попередніх умов", — підкреслив політик.

лукашенко переконаний, що ядерну державу, якою є росія, перемогти просто неможливо. Це він пояснює тим, що при загрозі розвалу країни російський диктатор володимир путін цілком може застосувати "найстрашнішу зброю", себто ядерну.

"Якщо завтра в якійсь точці планети спалахне найменший конфлікт, про Україну забудуть. Ніхто їм не привезе і не дасть зброю. І що тоді? Навіть якщо не поразка, самостійно вони не відновлять країну. Тому, зібравши мізки в кулак, взявшись за голову, треба чітко пам'ятати всім: сісти за стіл перемовин і домовлятися", — також зазначив він.

Більшість промови олександра лукашенка наповнена кліше і вигадками російської пропаганди. Зокрема, політик заявив, начебто українські військові, які знаходяться на передовій, "не розуміють, за що воюють", і готові домовлятися із росіянами. На його думку, на фронті серед ЗСУ вже немає "націоналістів". Посилаючись на певні інсайди, лукашенко стверджує, що дехто із українських воїнів навіть попереджає окупантів, де буде нанесено наступний удар. Звичайно ж, усе це є повною вигадкою з метою обілити російську сторону.

Утім на побрехеньки багатий весь виступ лукашенка. Одним із найцікавіших його моментів є твердження диктатора щодо підготовки Польщею нападу на Білорусь.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в Білорусі пояснили можливість розміщення російської "ядерки" на території країни. Нагадаємо, що РБ й досі є підписантом "Договору про нерозповсюдження ядерної зброї".

Також ми писали про істерику лукашенка щодо ймовірного постачання Україні танкових снарядів зі збідненим ураном від країн Заходу.