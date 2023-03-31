Предложение лукашенко о "перемирии": в кремле интересно ответили

путин и лукашенко могут вскоре обсудить эту тему

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко предложил объявить перемирие в Украине без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон. В кремле поспешили ответить на предложение.

Как заявил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков, президент рф вместе с лукашенко обсудят на следующей неделе призыв объявить перемирие. Об этом пишет российское пропагандистское агентство "Интерфакс".

"Безусловно, мы слышали заявления александра григорьевича, безусловно, два президента, я имею в виду путин и лукашенко, продолжат (переговоры, — Ред.) на следующей неделе, а именно на следующей неделе будет ВГС (Высший Государственный совет Союзного государства — Ред.), это даст возможность президентам еще раз обстоятельно поговорить друг с другом, наверняка будут и эту тему обсуждать", — сказал песков.

В то же время он заявил, что "в контексте Украины ничего не поменяется", а так называемая "СВО", то есть полномасштабная война, будет продолжаться. В кремле считают это "единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей россией".

При этом песков заявил журналистам, которые упомянули о "мирном плане", предложенном лидером Китая Си Цзиньпином, что сравнивать этот план и предложение лукашенко — неуместно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что александр лукашенко устроил настоящую истерику из-за возможных поставок Украине от партнеров танковых снарядов с обедненным ураном.