У путина забеспокоились из-за предложения Орбана по Украине

В кремле считают, что Запад ведет "опасные обсуждения"

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об обсуждениях западных лидеров введения в Украину миротворческих сил ООН прокомментировали в кремле.

Сегодня, 31 марта, пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков высказал свое мнение относительно того, что з лидеры стран Евросоюза все чаще стали говорить о возможности направления миротворцев в Украину. Он заявил что такая тема "потенциально очень опасна", пишет ТАСС.

По словам пескова, в мировой практике такие силы применяются с согласия обеих сторон.

"Если речь идет уже о серьезных каких-то переговорах, то это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение. Вы знаете, что подобные силы в мировой практике, как правило, применяются с согласия обеих сторон. В данном случае потенциально это очень опасная тема", — сказал песков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что дмитрий песков прокомментировал предложение самопровозглашенного президента Беларуси александра лукашенко о необходимости начала переговоров между Украиной и рф без предварительных договоров. По его заявлениям, этот вопрос уже вскоре путин может обсудить с лукашенко.