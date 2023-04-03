лукашенко віддав тривожний наказ армії Білорусі

У Білорусі розпочали перевірку бойової готовності армії. Такий наказ віддав самопроголошений президент республіки олександр лукашенко.

Як повідомили у Міноборони країни, у містах пересуватиметься військова техніка та солдати. А на деяких ділянках можуть обмежити рух цивільних автомобілів.

Перевірка бойової готовності Збройних Сил Білорусі розпочалася сьогодні, 3 квітня, але дата завершення невідома. Сказано, що цей захід "носить комплексний характер" і потрібний для того, щоб визначити рівень підготовки командирів та їх підлеглих в умовах вищого ступеня бойової готовності.

Крім того, Білоруссю буде пересуватися військова техніка з особовим складом, а на деяких ділянках доріг загального користування можуть обмежити рух цивільного транспорту.

"Загальне керівництво перевіркою покладено на Державний секретаріат Ради Безпеки Республіки Білорусь", — йдеться у повідомленні Міноборони.

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