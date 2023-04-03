лукашенко отдал тревожный приказ армии Беларуси

Беларусь продолжает накалять обстановку накануне контрнаступления ВСУ

В Беларуси начали проверку боевой готовности армии. Такой приказ отдал самопровозглашенный президент республики александр лукашенко.

Как сообщили в Минобороны страны, в городах будет передвигаться военная техника и солдаты. А на некоторых участках могут ограничить движение гражданских автомобилей.

Проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси началась сегодня, 3 апреля, но дата завершения неизвестна. Сказано, что это мероприятие "носит комплексный характер" и нужно для того, чтобы определить уровень подготовки командиров и их подчиненных в условиях высшей степени боевой готовности.

Кроме того, по Беларуси будет передвигаться военная техника с личным составом, а на некоторых участках дорог общего пользования могут ограничить движение гражданского транспорта.

"Общее руководство проверкой возложено на Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь", — сказано в сообщении Минобороны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Беларуси подписали закон о казни для чиновников и военных. Его мотив состоит якобы в том, чтобы "предотвратить преступления экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности".