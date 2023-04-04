Одним "путиным" мазаны: зачем Орбан и другие марионетки кремля создают шум вокруг миротворческой миссии

Венгрия продолжает подыгрывать россии на политической арене

На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что европейские лидеры обсуждают возможность отправки в Украину "войск миротворческого типа", добавив, что легитимизация таких решений может спровоцировать Третью мировую войну. Интересным фактом является то, что ни один из чиновников стран ЕС не подтвердил данную информацию, а сам Орбан не стал уточнять, кто именно и на каком уровне ведет переговоры на эту тему. Зато реакция кремля на слова венгра была молниеносной и вполне предсказуемой: пресс-секретарь путина Дмитрий Песков назвал данную тему "чрезвычайно опасной", а заместитель главы Совбеза рф Дмитрий Медведев пригрозил Европе "чередой гробов с ее миротворцами".

"Телеграф" выяснял, почему заявление Орбана так похоже на очередной вброс кремлевских политтехнологов, и зачем россии создавать информационную шумиху вокруг несуществующих "угроз".

Лучшая миротворческая миссия — военная помощь Украине

Выступая в эфире радиостанции Kossuth, Виктор Орбан упрекнул европейских политиков в том, что своей помощью Украине они якобы продолжают "пересекать границы", выход за которые может спровоцировать Третью мировую войну.

"Мы сейчас близки к тому, что для европейских лидеров станет легитимным отправлять какие-то миротворческие силы на фронт. Если так будет продолжаться, мы можем дойти до Третьей мировой войны. На Западе утверждают, что войну и Украину нужно поддерживать, потому что это правильно. Но это не так. На кону стоит вопрос мировой войны и мира во всем мире", – заявил премьер-министр Венгрии.

Стоит отметить, что, имея особые отношения с террористом №1 во всем мире, Виктор Орбан нередко прикрывает свою пророссийскую позицию "миротворческими" намерениями. Так, Венгрия не только отказалась присоединиться к военной поддержке Украины, но и запретила транзит оружия из других стран через свою территорию. Таким образом, правительство якобы защищает венгерскую общину в Закарпатье от потенциальной опасности, пишет Infopost.

На самом же деле, нежелание Орбана поддерживать Украину продиктовано исключительно "шкурным" интересом. Будучи абсолютно зависимой от российских энергоносителей и получая их по сниженной цене, Венгрия готова продвигать любые выгодные кремлю нарративы, чтобы сохранить свою экономику на плаву.

Пример такой беспринципности — заявление венгерского премьера о планах стран ЕС направить в Украину миротворческую миссию. По словам председателя Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александра Мережко, все недавние заявления Виктора Орбана направлены исключительно на политическую поддержку россии и создание образа миротворца.

"В оригинале такие миссии называются "peacekeeping operation" — операция по поддержанию мира — и реализуются под эгидой ООН после принятия решения Совбеза или Генассамблеи. Но, самое главное — они проводятся, когда конфликт исчерпан и стороны соглашаются на проведение операции по поддержанию мира. Эти силы не имеют военного вооружения для ведения боевых действий, при них только оружие для самозащиты, поэтому даже с правовой точки зрения нет ни одной основы для их введения в Украину, делая такие заявления, Орбан пытается выдать себя за миротворца, но не предлагает никаких реальных механизмов для решения проблемы. На самом же деле, эти механизмы существуют и они всем известны. Если целью Венгрии является установление справедливого мира в Украине, то все, что для этого нужно, — предоставление военно-технической помощи Украине", — говорит чиновник в комментарии "Телеграфу" .

Когда нет военной мощи, спасает ИПСО

В конце марта россия внесла Венгрию в список "недружественных стран" из-за подписания Будапештом всех антироссийских санкций, введенных Евросоюзом. Тем не менее, кремль продолжает использовать Виктора Орбана в качестве рупора для продвижения выгодных россии нарративов в ЕС.

В частности, информация о введении в Украину миротворцев, вероятно, была получена венгерским премьером не во время кулуарных разговоров с европейскими политиками, а в ходе инструктажа со стороны кремля. По словам политолога, директора Института мировой политики Евгения Магды, подобный сценарий установления мира в Украине не выдерживает критики.

"Направить миротворцев в Украину без решения Совбеза ООН невозможно. И то, что это заявление было сделано накануне начала председательства РФ в ООН , — не случайность. Российско-украинская война является самой масштабной в XXI веке, и рассчитывать на направление сюда миротворцев в разгар боевых действий было бы наивно. Кроме того, этот вопрос обсуждался нашими партнерами еще во времена АТО и ООС на востоке Украины, и уже тогда отмечалось, что для организации миротворческой операции необходимо не менее полутора лет, о какой миротворческой миссии можно говорить сейчас, когда линия конфликта стала в разы больше? Это очередной российский вброс с целью срыва активизации Украины. Подтверждением этому служит и то, что эти "миротворческие" предложения одновременно раздаются из уст Орбана и Лукашенко", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Стоит отметить, что в последнее время риторика двух главных марионеток путина в Европе действительно совпадает чуть ли не дословно. Так, сначала "ядерную истерику" из-за поставки в Украину снарядов с обедненным ураном устроил Александр Лукашенко, а уже через несколько дней к нему присоединился лидер фракции венгерской провластной партии Фидес Мате Кошич, спрогнозировавший "ядерную войну" в случае вмешательства европейских стран в конфликт между Украиной и рф, пишет Telex.

Вскоре самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что от Третьей мировой войны всех может спасти лишь прекращение боевых действий в Украине и проведение мирных переговоров "без предварительных условий". А спустя считанные дни, из-за вымышленных разговоров о миротворцах, Третьей мировой войной Западу начал угрожать и премьер Венгрии.

Учитывая, что подобные прогнозы звучат исключительно из уст российских сателлитов, можно предположить, что повышение градуса напряжения в информпространстве выгодно кремлю. Во-первых, создавая подобные информповоды, страна-агрессор получает возможность в очередной раз пригрозить Западу ядерными ударами, Третьей мировой и другими апокалиптическими сценариями за оказание военной помощи Украине.

Во-вторых, предчувствуя последствия контрнаступления ВСУ, запланированного уже в ближайшее время, владимир путин нуждается в паузе для восстановления военных и экономических ресурсов рф. Не желая демонстрировать свою слабость и истощенность, диктатор использует Орбана и Лукашенко для продвижения тезисов о необходимости проведения мирных переговоров и замораживания боевых действий.

В Украине достаточно прозрачную игру путина, а также его мотивы хорошо понимают, поэтому предостерегают международное сообщество от уступок агрессору.

"Любое прекращение огня будет означать право россии остаться на оккупированных территориях. Этого категорически нельзя допустить. Украина имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным. Странные "миротворцы" выглядят комично", — написал советник руководителя. Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter .