медведев "раскусил" план НАТО: грозит миротворцам ООН в Украине "безжалостным уничтожением"

медведев сновы выплеснул свои плоды воспалённой фантазии в сеть

В россии всерьез обеспокоились неожиданным заявлением венгерского премьера Виктора Орбана о разговорах в ЕС о миротворческой миссии ООН в Украине.

Свои "пять копеек" решил вставить и бывший президент рф дмитрий медведев.

В миротворцах, которых еще нет даже на бумаге он разглядел "волков в овечьей шкуре" и даже разугрожался тем, что россияне их будут убивать.

"Очевидно и то, что такие "миротворцы" – наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре. Они будут законной целью для наших Вооружённых сил, если разместятся на передовой без согласия россии с оружием в руках и будут напрямую угрожать нам. И тогда эти "миротворцы" должны быть безжалостно уничтожены. Они солдаты врага. Они комбатанты, а не "писмейкеры", — разразился медведев.

По его мнению, на самом деле в НАТО якобы задумали установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы.

"Понятно, что так называемые миротворцы НАТО просто собираются вступить в конфликт на стороне наших врагов. Изрядно нагреть на этом руки, доведя ситуацию до точки невозврата. Развязать ту самую третью мировую, которой на словах так опасаются", — говорит он, вопрошая "а готова ли Европа к длинной череде гробов своих "миротворцев".

Напомним, что до медведева по поводу миротворцев уже высказывался и пресс-секретарь путина дмитрий песков, который назвал разговоры об этой миссии "опасным обсуждением".

Ранее мы писали, что еще в начале полномасштабного вторжения россии Украина была не против введения миротворцев.