"Это уже история": дипломат объяснил, почему в Украину не введут миротворцев

Миротворцы ООН могут прийти в Украину лишь после достижения перемирия с россией

Вводить миротворцев ООН в Украину уже слишком поздно, а в 2014 году подобное решение рассматривалось, но не было поддержано.

Об этом рассказал в интервью "Телеграфу" бывший постоянный представитель Украины в ООН и экс-посол Украины в США Владимир Ельченко.

По его словам, бытует мнение, что в 2014 году миротворцы не были введены из-за опасений, что россия заблокирует это решение, однако это лишь частично соответствует действительности. Ельченко отметил, что Германия и Франция не были в восторге от этой идеи, поскольку не хотели делать шаги, которые будут так или иначе блокированы россией.

Вместо этого они предлагали продолжать переговоры в "Нормандском формате" и на других площадках.

"Давайте лучше подождем, продолжим переговоры, говорили они. Вот мы и пришли в ту ситуацию, которую мы имеем в этот день", — сказал он.

Кроме того были и другие проблемы, например в США, которые благосклонно относились к этой идее, оценили, что речь может идти об около 20 тысячах миротворцев ООН на территории Донбасса, что обошлось бы в миллиарды долларов.

Ельченко отмечает, что в настоящее время вопрос о введении миротворцев подниматься уже не будет, поскольку уже происходит не локальный конфликт, а открытая война на уничтожение, а в таких условиях очень мало стран захотят вводить в Украину свои войска.

"Есть такое неписаное правило: миротворцы вводятся только после того, как стороны конфликта договорились или о перемирии, или о мире. Нам до этого далеко", — отметил он.

Больше о том, какой будет реакция мира на военные преступления россии против Украины, вмешается ли НАТО в войну и есть ли смысл в реформировании ООН, читайте в материале "Телеграф": "Третья мировая уже началась, вводить миротворцев в Украину уже поздно, — экс-посол в ООН"