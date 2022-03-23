В ООН ответили по поводу миротворцев для Украины

В Польше предложили направить в Украину миротворцев.

Миротворческая миссия, в том числе НАТО, на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину возможна только в том случае, если она будет одобрена Советом Безопасности ООН.

Об этом в среду, 23 марта, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает РБК-Украина.

Дюжаррик отметил, что миротворческая миссия может быть введена в страну только для поддержания мира, а не для военных действий.

"Очевидно, что для создания любой миротворческой миссии нужно одобрение соответствующего мандата Советом Безопасности ООН. Также для любой миротворческой миссии ООН важно, чтобы был мир, который можно поддерживать", — заявил Дюжаррик

Добавим, что россия является постоянным членом Совбеза ООН с правом вето, поэтому одобрение этого вопроса в организации ждать не приходиться.

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Отметим, что теоретически Польша и сама может ввести войска (не миротворцев) в Украину после соответствующего решение украинских властей, однако в таком случае рф может посчитать это как объявление войны.

Напомним, 22 марта президент Польши Анджей Дуда предложит НАТО направить в Украину миротворческую миссию. Однако 23 марта в Альянсе отвергли данное предложение. Добавим, что Верховная Рада в начале марта обратилась к ООН, Европарламенту и Красному Кресту, чтобы ввести на территорию Украины миротворческие силы.