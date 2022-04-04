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"Це вже історія": дипломат пояснив, чому в Україну не введуть миротворців

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Миротворці ООН Новина оновлена 04 квітня 2022, 03:02
Миротворці ООН

Миротворці ООН можуть прийти до України лише після досягнення перемир’я з росією

Вводити миротворців ООН в Україну вже надто пізно, а у 2014 році подібне рішення розглядалося, але не було підтримано.

Про це розповів в інтерв’ю "Телеграфу" колишній постійний представник України в ООН та експосол України у США Володимир Єльченко.

За його словами, існує думка, що у 2014 році миротворці не були введені через побоювання, що росія заблокує це рішення, проте це лише частково відповідає дійсності. Єльченко зазначив, що Німеччина та Франція не були в захваті від цієї ідеї, оскільки не хотіли робити кроки, які будуть так чи інакше блоковані росією.

Натомість вони пропонували продовжувати переговори в "Нормандському форматі" та на інших майданчиках.

"Давайте краще почекаємо, продовжимо переговори, говорили вони. Ось ми й прийшли до тієї ситуації, яку ми маємо цього дня", — сказав він.

Крім того, були й інші проблеми, наприклад у США, які прихильно ставилися до цієї ідеї, оцінили, що мова може йти про близько 20 тисяч миротворців ООН на території Донбасу, що обійшлося б у мільярди доларів.

Єльченко зазначає, що наразі питання про введення миротворців порушуватись не буде, оскільки вже відбувається не локальний конфлікт, а відкрита війна на знищення, а в таких умовах дуже мало країн захочуть вводити в Україну свої війська.

"Є таке неписане правило: миротворці вводяться лише після того, як сторони конфлікту домовилися або про перемир’я, або про мир. Нам до цього далеко", — зазначив він.

Більше про те, якою буде реакція миру на військові злочини Росії проти України, чи втрутиться НАТО у війну і чи є сенс у реформуванні ООН, читайте у матеріалі "Телеграф": "Третя світова вже почалася, вводити миротворців в Україну вже пізно, — експосол в ООН"

Теги:
#Україна #Росія #ООН
Володимир Єльченко
Інтерв'ю
Третя світова вже почалась, вводити миротворців в Україну вже пізно, - експосол в ООН
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