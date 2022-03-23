В ООН відповіли щодо миротворців для України

У Польщі запропонували направити в Україну миротворців.

Миротворча місія, у тому числі НАТО, на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну можлива лише в тому випадку, якщо її буде схвалено Радою Безпеки ООН.

Про це у середу, 23 березня, заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, передає РБК-Україна.

Дюжаррік зазначив, що миротворча місія може бути запроваджена в країну лише для підтримки миру, а не для воєнних дій.

"Очевидно, що для створення будь-якої миротворчої місії потрібне погодження відповідного мандату Радою безпеки ООН. Також для будь-якої миротворчої місії важливе, щоби був мир, який можна підтримувати", — заявив Дюжаррік.

Додамо, що росія є постійним членом Ради безпеки ООН із правом вето, тому схвалення цього питання в організації чекати не приходиться.

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Зазначимо, що теоретично Польща і сама може ввести війська (не миротворців) в Україну після відповідного рішення української влади, проте в такому разі рф може трактувати це як оголошення війни.

Нагадаємо, 22 березня президент Польщі Анджей Дуда запропонує НАТО направити в Україну миротворчу місію. Проте 23 березня в Альянсі відкинули цю пропозицію. Додамо, що Верховна Рада на початку березня звернулася до ООН, Європарламента та Червоного Хреста, щоб запровадити на територію України миротворчі сили.