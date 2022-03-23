Генсек НАТО відповів на гучну пропозицію Польщі щодо України

НАТО не відправить війська в Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував пропозицію Польщі відправити в Україну миротворчі сили альянсу для боротьби з російським агресором. У НАТО не мають наміру відправляти війська в Україну.

Про це генсек НАТО сказав на брифінгу у середу, повідомляє "Телеграф".

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Також Столтенберг повідомив, що саміт лідерів НАТО погодить надання Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз. Раніше повідомлялося, що Україна офіційно звернулася до НАТО за допомогою через ядерний тероризм росії.

Днями стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда запропонує НАТО направити в Україну миротворчу місію. Відповідну заяву він має намір зробити на саміті Альянсу у Брюсселі, що відбудеться у четвер, 24 березня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час першого тижня військової агресії росії проти України, ВР закликала ООН, Європарламент та Червоний Хрест ввести на українські території свої миротворчі сили, щоб мати ще одну можливість для захисту мирних українців.