медведєв знову виплеснув свої плоди запаленої фантазії в мережу

У росії всерйоз занепокоєні несподіваною заявою угорського прем’єра Віктора Орбана про розмови в ЄС про миротворчу місію ООН в Україні.

Свої "п’ять копійок" вирішив вставити і колишній президент росії дмитро медведєв.

У миротворцях, яких ще немає навіть на папері, він розглянув "вовків у овечій шкурі" і навіть пригрозив тим, що росіяни їх вбиватимуть.

"Очевидно й те, що такі "миротворці" – наші прямі вороги. Вовки в овечій шкурі. Вони будуть законною ціллю для наших Збройних сил, якщо розмістяться на передовій без згоди росії зі зброєю в руках і безпосередньо загрожуватимуть нам. І тоді ці "миротворці" мають бути безжально знищені. Вони солдати ворога. Вони комбатанти, а не "пісмейкери", - вибухнув медведєв.

На його думку, насправді в НАТО нібито задумали встановити на лінії зіткнення найвигідніший їм мир з позиції сили.

"Зрозуміло, що так звані миротворці НАТО просто збираються вступити в конфлікт на стороні наших ворогів. Неабияк нагріти на цьому руки, довівши ситуацію до точки неповернення. Розв’язати ту саму третю світову, якою на словах так побоюються", — каже він, запитуючи "а"чи готова Європа до довгої низки трун своїх "миротворців".

Нагадаємо, що до медведєва з приводу миротворців вже висловлювався і прессекретар путіна дмитро пєсков, який назвав розмови про цю місію "небезпечним обговоренням".

Раніше ми писали, що ще на початку повномасштабного вторгнення росії Україна була не проти запровадження миротворців.