Зеленский сделал яркое пожелание путину и дал совет оккупантам

Владимир Зеленский приехал в Черниговскую область с рабочим визитом. Глава государства побывал в селе Ягодное и в школе, в которой оккупанты держали местных жителей в "подвале ужаса".

Президент Украины отметил, что людям пришлось пройти через страдания, пытки и бесчеловечное отношение со стороны оккупантов. Об этом сообщает "Укринформ".

"Местные жители, и взрослые, и дети, прошли здесь пытки. Я очень благодарю их за то, что выжили, смогли дождаться наших воинов, рассказать всему миру о трагедии, которую принесла РФ, российские военные вместе с их руководством, с их президентом", — сказал Зеленский.

Фото - Укринформ

Такой же страшный путь глава государства пожелал пройти российскому диктатору.

"Очень важно, что здесь вместе с нами наши партнеры, которые сами все видят. Очень важно видеть, что происходило в таких подвалах, чтобы понимать, помогать Украине… Могу добавить только одно: все это (пытки, бесчеловечное отношение — ред. ) могу пожелать президенту россии, провести остаток своей жизни в подвале, с ведром вместо туалета", — добавил президент.

Фото - Укринформ

В то же время Зеленский сообщил, что украинские военные готовятся к проведению контрнаступления и освобождению захваченных россиянами территорий. Президент обратился к оккупантам и дал им лишь один совет — убираться с нашей земли, пока не стало слишком поздно.

"Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим", — добавил Зеленский.

Отметим, что российские захватчики зашли в село Ягодное 3 марта 2022 года. Всех местных жителей оккупанты загнали школьный подвал. Там находились и взрослые и дети и пенсионеры. В подвале школы площадью 197 кв. м держали 367 человек. Из них 10 человек погибли, не выдержав этих адских условий, еще десять человек российские нелюди расстреляли.

Новость дополняется…