Зеленський зробив яскраве побажання путіну і дав пораду окупантам

Володимир Зеленський приїхав до Чернігівської області з робочим візитом. Глава держави побував у селі Ягідне та у школі, в якій окупанти тримали місцевих мешканців у "підвалі жаху".

Президент України зазначив, що людям довелося пройти через страждання, тортури та нелюдське ставлення з боку окупантів. Пройти такий самий шлях він побажав президенту росії. Про це повідомляє "Укрінформ".

"Дуже важливо, що тут разом із нами наші партнери, які самі все бачать. Дуже важливо бачити, що відбувалося в таких підвалах, щоб розуміти, допомагати Україні... Можу додати лише одне: все це (тортури, нелюдське ставлення — ред.) можу побажати президенту росії, провести залишок свого життя у підвалі, з відром замість туалету", — сказав Зеленський.

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