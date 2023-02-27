У Литві спалахнула бійка біля знищеного в Україні російського танка (фото)

Справу розслідують поліцейські

У Вільнюсі навколо знищеного в Україні російського танка, який був туди доставлений як музейний експонат, розгорілися сутички.

Про це пише місцеве видання LRT із посиланням на правоохоронців.

Повідомляється, що інцидентів із квітами у російського танка сталося два. Один із них пройшов без наслідків, а ось під час другого почалася бійка.

"За словами очевидців, у вихідні до танка під’їхала біла машина BMW з номерами "Мій світ". Особи, які вибралися з нього, нібито поклали на бак червоні гвоздики і запалили свічку", — йдеться про перший інцидент.

Після того, як журналісти видання поцікавилися у поліції, чи був зареєстрований такий інцидент і чи це не було порушенням громадського порядку, поліція повідомила про інший інцидент – 26 лютого у танка сталася бійка.

"26 лютого близько 10 години ранку. У Вільнюсі, на Соборній площі, після словесного конфлікту, що виник через виставлені біля танка квіти, невідомий ударив кулаком чоловіка (1972 р.н.), внаслідок чого останній впав на землю", — повідомляє ЗМІ повідомлення поліції.

При цьому поки що незрозуміло, чи штовхнули того, хто приніс квіти, чи перехожого, який обурився покладанням квітів.

Представник департаменту поліції Рамунас Матоніс повідомив LRT, що сутичку біля експонату розслідують, а також відкрито адміністративне провадження щодо осіб, які привезли квіти до танка. Якщо буде встановлено, що демонструвалася символіка нацистського, комуністичного чи інших авторитарних режимів, це підпадає під адміністративне правопорушення.

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