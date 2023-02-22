Вночі 4 російські танки "увірвалися" до ЄС та НАТО, але є нюанс – Резніков

Побачити ці танки мешканці чотирьох країн ЄС зможуть 24 лютого

У ніч на 22 лютого російські танки потрапили до чотирьох європейських країн. Однак лише як музейні екземпляри. Цю військову техніку знищили наші захисники, а Україна сьогодні передала її країнам ЄС.

Експонати були відправлені до Німеччини, Литви, Латвії та Естонії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Тим часом сьогодні вночі 4 російські танки "увірвалися" до ЄС та НАТО. Але, як кажуть, є нюанс. Завдяки українським воїнам. 24 лютого громадяни чотирьох країн – Німеччини, Литви, Латвії та Естонії – одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити до Європи через Україну лише у вигляді музейних експонатів", — зазначив міністр.

Він наголосив, що влітку такі експозиції приймали у Польщі та Чехії. На думку Резнікова, це має стати сигналом для росії, а люди в Європі тим часом зможуть подивитися на знищену техніку ворога та переконатися, що окупантів можна і треба перемагати на полі бою.

"У Європі зблизька подивляться на їхнє справжнє обличчя. Яке раніше викликало тотальний страх, а тепер все частіше – огиду та презирство. Більше європейців переконається, що Росію можна і треба перемагати на полі бою. І краще це зробити в Україні, щоб потім не довелося зупиняти ворога біля свого будинку", — наголосив Резніков.

Також він додав, що найближчим часом Україна очікує на перші танки від союзників із підготовленими українськими екіпажами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові майстерно знищили три російські вертольоти Ка-52 лише за пів години. Відео блискучої роботи наших воїнів було опубліковано у мережі.