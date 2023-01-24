Бій зайняв півгодини: ЗСУ ефектно відзначилися у повітряній сутичці з противником

Попередня доба була результативною за російською льотною технікою

Українські військові продовжують ефектно ліквідувати окупантів. Після того, як напередодні побили катер з російськими диверсантами, ворогові дісталося і в повітрі. За півгодини вдалося знищити одразу три російські вертольоти Ка-52.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ. Бій розпочався одразу після опівночі 24 січня. На східному напрямку підрозділи зенітних ракетних військ ЗС ЗСУ знищили три сучасні ударні вертольоти вже до 00:30.

За минулу звітну добу росія втратила чотири вертольоти. Четвертий також був Ка-52, але його збили трохи раніше. Загалом повітряний флот ворога за день не дорахувався чотирьох вертольотів, двох літаків та трьох безпілотників.

Ка-52 "Алігатор" — розвідувально-ударний вертоліт нового покоління. Виробництво розпочато з 2008 року та зробили близько 170 таких машин. Станом на початок 2022 року у росії їх було 133.

Вертоліт обладнаний системами викиду перешкод, станцією оптико-електронного придушення та ультрафіолетового пеленгатора пуску ракет. Озброєний гарматою калібру 30мм, є блоки некерованих ракет 122 та 80 мм, авіабомби — загальна маса основного озброєння до 2 тис кг. Додатково на нього можна встановити протитанковий ракетний комплекс, ракети "земля — повітря" та "повітря — повітря" ближнього бою. Українські військові вже знищили багато таких "Алігаторів".

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські військові продовжують знищувати передову російську військову техніку. Серед останніх збитих трофеїв — безпілотник "Мерлін".