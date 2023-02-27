В Литве разгорелась драка возле уничтоженного в Украине российского танка (фото)

Дело расследуют полицейские

В Вильнюсе вокруг уничтоженного в Украине российского танка, который был туда доставлен в качестве музейного экспоната, разгорелись стычки.

Об этом пишет местное издание LRT, со ссылкой на правоохранителей.

Сообщается, что инцидентов с цветами у российского танка произошло два. Один из них прошел без последствий, а вот во время второго завязалась драка.

"По словам очевидцев, в выходные к танку подъехала белая машина BMW с номерами "Мой мир". Лица, выбравшиеся из него, якобы положили на бак красные гвоздики и зажгли свечу", — говорится о первом инциденте.

После того, как журналисты издания поинтересовались у полиции, был ли зарегистрирован такой инцидент и не было ли это нарушением общественного порядка, полиция сообщила о другом инциденте – 26 февраля у танка произошла драка.

"26 февраля около 10 часов утра. В Вильнюсе, на Соборной площади, после словесного конфликта, возникшего из-за выставленных возле танка цветов, неизвестный ударил кулаком мужчину (1972 г.р.), в результате чего последний упал на землю", — передает СМИ сообщение полиции.

При этом пока непонятно, толкнули ли того, кто принес цветы, или прохожего, который возмутился возложением цветов.

Представитель департамента полиции Рамунас Матонис сообщил LRT, что стычку возле экспоната расследуют, а также открыто административное производство в отношении лиц, которые привезли цветы к танку. Если будет установлено, что при этом демонстрировалась символика нацистского, коммунистического или других авторитарных режимов, это подпадает под административное правонарушение.

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