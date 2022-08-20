Мечта путина сбылась — российская техника добралась до Крещатика, но есть нюанс (фото, видео)

Посмотреть на часть "экспонатов" можно уже сейчас, однако некоторая техника еще в пути

В Киеве накануне Дня независимости устроили выставку уничтоженной украинскими защитниками российской техники.

Боевые машины оккупантов были выставлены, чтобы показать киевлянам и гостям столицы то, насколько эффективно работают ВСУ. На месте побывал корреспондент "Телеграфа", который показал яркие фото и видео.

Своеобразный парад был организован в рамках празднования Дня независимости, и об этом ранее говорили в Минкульте.

Тем временем советник министра обороны Алексей Копытько сообщил, что было принято решение не отгонять людей, пока техника расставляется, однако он призвал киевлян быть осторожными, поскольку техника в прямом смысле пригнана с поля боя, а потому есть риски напороться на острые куски металла.

По его словам, в "параде" принимают участие российские танки Т90, Т80, Т72, разные САУ и бронетехника. Однако там есть и более редкие экземпляры, вроде ЗРПК "Панцирь-С1" или ТОС "Солнцепёк".

Также на выставке можно заметить снаряды к установкам С-300, которыми обстреливали Харьков.

Напомним, ранее "Телеграф" поговорил с экспертами, которые рассказали, стоит ли властям устраивать торжества на официальном уровне, а также, каких подарков можно ожидать от ВСУ к этому дню, а каких неприятных сюрпризов – от россиян и их пособников.