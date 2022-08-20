Укр

Мечта путина сбылась — российская техника добралась до Крещатика, но есть нюанс (фото, видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
93
Парад уничтоженной российской техники на Крещатике
Парад уничтоженной российской техники на Крещатике

Посмотреть на часть "экспонатов" можно уже сейчас, однако некоторая техника еще в пути

В Киеве накануне Дня независимости устроили выставку уничтоженной украинскими защитниками российской техники.

Боевые машины оккупантов были выставлены, чтобы показать киевлянам и гостям столицы то, насколько эффективно работают ВСУ. На месте побывал корреспондент "Телеграфа", который показал яркие фото и видео.

Своеобразный парад был организован в рамках празднования Дня независимости, и об этом ранее говорили в Минкульте.

Тем временем советник министра обороны Алексей Копытько сообщил, что было принято решение не отгонять людей, пока техника расставляется, однако он призвал киевлян быть осторожными, поскольку техника в прямом смысле пригнана с поля боя, а потому есть риски напороться на острые куски металла.

По его словам, в "параде" принимают участие российские танки Т90, Т80, Т72, разные САУ и бронетехника. Однако там есть и более редкие экземпляры, вроде ЗРПК "Панцирь-С1" или ТОС "Солнцепёк".

Также на выставке можно заметить снаряды к установкам С-300, которыми обстреливали Харьков.

Напомним, ранее "Телеграф" поговорил с экспертами, которые рассказали, стоит ли властям устраивать торжества на официальном уровне, а также, каких подарков можно ожидать от ВСУ к этому дню, а каких неприятных сюрпризов – от россиян и их пособников.

Теги:
#Украина #Киев #День Независимости