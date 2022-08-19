Праздник в условиях войны: как будет работать "Новая почта" на День независимости

Украинцам будут доступны все услуги, которые можно получить в рабочий день

В среду, 24 августа, в Украине будут отмечать 31-ю годовщину Дня независимости, который обычно становится отличным днем для семейного отдыха, прогулок и радостных встреч.

Но так как в условиях военного положения многим украинцам будет явно не до праздника, то согласно ст. 6 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", действие норм статей 67,71 — 73 КЗоТ о праздничных и нерабочих днях в Украине отменили, поэтому "праздничная среда" станет обыкновенным рабочим днем.

С учетом данного обстоятельства почтовый оператор "Новая почта" также внес корректировки в свой рабочий график, говорится в сообщении на сайте компании.

"Отделения работают каждый день, без выходных и в них предоставляются все услуги, как и до войны", — сказано в сообщении.

Также приводится список отделений и почтоматов, которые работают.

Кроме того, отмечается, что в открытых отделениях можно отправить и получить посылки по Украине и за границу. Так, до 31 августа будет действовать специальный тариф, по которому можно отправить личные вещи по Украине в чемоданах или коробках до 30 кг (больше подробностей – на сайте оператора).

К тому же в среду в отделениях "Новой почты" будут доступны все финансовые услуги, среди которых – перевод без комиссии средств на спецсчет Вооруженных Сил Украины, открытый Национальным банком, или благотворительным организациям "Фонд Сергія Притули", "Повернись живим" и "Твоя опора".

Напомним, что по графику рабочего дня свою деятельность на День независимости организуют и банки – в них будут предоставляться все услуги, которые можно получить каждый день.