"Новая почта" меняет тарифы с 23 мая: за что придется платить больше

Стоимость посылок популярных габаритов изменится

"Новая почта", которая недавно ввела для украинцев новую услугу "Вещи из дома за границу", анонсировала очередное изменение тарифов на услуги. Нововведения, касающиеся отправок по территории Украины, начнут действовать уже с 23 мая.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Как изменились цены

Со следующего понедельника, 23 мая, "Новая почта" изменит стоимость доставок в почтоматы. В частности, такая услуга компании будет стоить украинцам 50 грн, вместо предыдущих 60 грн. В рамках этой услуги жители Украины могут отправлять документы или посылки, вес которых не превышает 20 килограммов на любой адрес.

Кроме того, планируется изменение тарифа на несколько категорий по весу.

Так, за маленькую посылку, весом до 2 кг, нужно будет уплатить 60 грн;

За среднюю, вес которой не больше 10 кг — 80 грн;

Большие посылки до 120 кг – теперь будут стоить 120 грн.

Доставка посылок в села

За услугу "Новая почта" установила фиксированную доплату в 20 грн. Кроме этого, к услуге была добавлена оценочная стоимость на посылки до 500 грн, теперь стоимость их отправок не будет увеличиваться.

Что касается посылок, оценочная стоимость которых превышает сумму в полтысячи гривен, они будут отправляться с наценкой в 0,5% от стоимости отправления.

Отправка документов

Документы с 23 мая будут отправлять за 45 гривен, однако стоит отметить, что этот тариф действует исключительно на отправку в отделения "Новой почты".

Цены на несколько посылок по одной экспресс-накладной

Если вам нужно отправить сразу несколько отправлений по одной экспресс-накладной цена на каждую из них станет больше на 10 грн. Стоимость посылки с наибольшим весом будет рассчитываться по базовому тарифу, а остальные – по сниженным:

Маленькие посылки (до 2 кг) – 20 грн;

Отправка среднего размера (до 10 кг) – 40 грн;

Посылки большие (до 30 кг) – 80 грн.

Цены на грузовые посылки

Если раньше клиенты компании платили за отправку груза до 30 кг по базовому тарифу, а также дополнительно за каждый кг выше 30 кг, то с 23 мая для таких типов грузов будет установлена специальная расчетная формула: общий вес груза (в кг) будут умножаться на стоимость одного килограмма, что будет зависеть от зоны доставки — дальности конечного населенного пункта.

Кроме того, "Новая почта" анонсировала отмену расчета стоимости доставок на груз по параметрам или крайним точкам упаковки отправки. С понедельника в общую сумму доставки будут включаться фактический и объемный вес отправления и аренды упаковочных материалов.

Ранее Телеграф сообщал, что "Новая почта" на время действия военного положения приняла решение изменить принципы выплаты компенсаций.