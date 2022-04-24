"Новая почта" запустила новую услугу для украинцев: для кого будет полезно

Вещи с новой услугой можно отправить в одну из 24 европейских стран.

Компания "Новая почта", которая недавно запустила новую услугу доставки для беженцев, предоставила еще одну услугу для украинцев – "Вещи из дома за границу".

Как сообщает пресс-служба компании, теперь можно отправить чемодан или коробку с личными вещами в одну из 24 европейских стран со скидками от 50% до 80%.

"Многие украинцы во время войны выехали за границу, преимущественно в страны Европы. Люди оставляли дома, взяв лишь небольшую часть вещей и документов. Поэтому мы идем навстречу нашим украинцам и сделали возможность отправлять необходимые личные вещи родным со значительными скидками. Через новую услугу можно отправить только подержанные вещи, то есть без этикеток и заводских упаковок. Например, одежду, обувь, игрушки, косметику и т.д", — говорит Юрий Беневитский, СЕО Новой почты Глобал.

При этом к перевозке не допускаются:

документы с удостоверением личности,

еда,

лекарства,

алкоголь,

электроника (фотоаппараты, ноутбуки, телефоны и т.п.),

деньги,

именные банковские карты,

горючие материалы.

Отправить посылки через услугу "Вещи из дома за границу" можно в любом работающем отделении или оформить самостоятельно через личный кабинет на сайте. Доставка за границу осуществляется только по адресу получателя. Максимальный вес отправления –70 кг, габариты не должны превышать 120х80х69 см. Срок доставки ориентировочно от 6 дней.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

Принести отправку, но обязательно в развернутом виде, чтобы сделать ее общее описание в соответствии с таможенным законодательством и установить объявленную стоимость. Назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправку. Кроме того, указать ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя. При отправке более одной позиции с клиентом обязательно свяжется по телефону сотрудник "Новой почты Глобал" для заполнения инвойса для таможни.

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Отметим, что "Новая почта" на время военного положения изменила принцип выплат компенсаций.

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