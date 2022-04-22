"Новая почта" обнародовала график работы на Пасху: что изменится

Работники почты тоже нуждаются в выходных

Представители "Новой почты", недавно запустившей новую услугу доставки для беженцев, наконец-то опубликовали распорядок работы отделений на Пасху, 24 апреля.

Информация об этом размещена на официальном сайте компании, сообщает Телеграф.

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Без выходного на праздники не обойдутся даже работники "Новой почты". Возможность отдохнуть каждый из них получит в праздник, 24 апреля.

Однако накануне, в субботу, 23 апреля, и в понедельник, 25 числа, все действующие в настоящее время отделения будут работать согласно имеющемуся у них расписанию.

Напомним, что "Новая почта" работает во всех областях Украины, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской.

Работающие отделения и почтоматы (зеленым) по Украине по состоянию на 22 апреля

При этом на 22 апреля в Мелитополе Запорожской области, находящемся во временной оккупации, одно из отделений продолжает выдавать посылки, которые успели прибыть в блокировку региона.

Проверить, с какого времени работает интересующее вас отделение, можно на специальном сайте — там есть карта.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие филиалы "Новой почты" и "Укрпочты" могут работать вообще без выходных на период военного положения.

Также "Телеграф" объяснял, как "НП" изменила принцип отслеживания посылки онлайн.