"Нова пошта" запустила нову послугу для українців: для кого буде корисно

Речі з новою послугою можна надіслати до однієї з 24 країн Європи.

Компанія "Нова пошта", яка нещодавно запустила нову послугу доставки для біженців, надала ще одну послугу для українців — "Речі з дому за кордон".

Як повідомляє прес-служба компанії, тепер можна відправити валізу або коробку з особистими речами в одну із 24 європейських країн зі знижками від 50% до 80%.

"Багато українців під час війни виїхали за кордон, переважно в країни Європи. Люди лишали домівки, взявши лише невелику частину речей та документів. Тому ми йдемо назустріч нашим українцям і зробили можливість відправляти необхідні особисті речі рідним зі значними знижками. Через нову послугу можна відправити тільки вживані речі, тобто без етикеток та заводських упаковок. Наприклад, одяг, взуття, іграшки, косметику тощо", — йдеться у повыдомленні.

При цьому до перевезення не допускаються:

документи із посвідченням особи,

їжа,

ліки,

алкоголь,

електроніка (фотоапарати, ноутбуки, телефони тощо),

гроші,

іменні банківські картки,

горючі матеріали.

Надіслати посилки через послугу "Речі з дому за кордон" можна в будь-якому відділенні або оформити самостійно через особистий кабінет на сайті. Доставка за кордон здійснюється лише за адресою одержувача. Максимальна вага відправлення -70 кг, габарити не повинні перевищувати 120х80х69 см. Термін доставки орієнтовно від 6 днів.

Щоб скористатися послугою, необхідно:

Принести відправку, але обов’язково у розгорнутому вигляді, щоб зробити її загальний опис відповідно до митного законодавства та встановити оголошену вартість. Назвати країну, місто, індекс та точну адресу, куди потрібно доставити відправлення. Крім того, вказати ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти одержувача. При надсиланні більше однієї позиції з клієнтом обов’язково зв’яжеться по телефону співробітник "Нової пошти Глобал" для заповнення інвойсу для митниці.

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Зазначимо, що "Нова пошта" на час воєнного стану змінила принцип виплати компенсацій.

Також "Телеграф" повідомляв, як працюватиме сервіс доставки після Великодня.