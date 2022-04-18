Рус

Як працює "Нова пошта" та "Укрпошта": карти відділень

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
136
Графік роботи пошти постійно змінюється Новина оновлена 18 квітня 2022, 11:35
Графік роботи пошти постійно змінюється

Ситуація змінюється щогодини, тому необхідно перевіряти графіком роботи відділень на сайтах компаній

Попри безперервну війну в Україні відділення "Нової пошти" та "Укрпошти" продовжують свою роботу. Проте графік їхньої роботи постійно змінюється.

"Телеграф" зібрав для вас усю актуальну інформацію щодо графіка роботи поштових відділень та поштоматів в Україні.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Де працюють поштові відділення в Україні

Відстежувати інформацію про роботу "Укрпошти" та "Нової пошти" зручно онлайн-картою від OPIR за допомогою відповідних фільтрів. На карту нанесено всі відкриті відділення поштових операторів на сьогодні в містах України, а також вказано дані про режим роботи.

Карта роботи відділень Нової пошти
Карта роботи відділень Нової пошти

Як працює Нова пошта

Будні:

  • Київ – частина працює з 8:00 до 19:00, а інші – з 9:00 до 18:00
  • Дніпро — з 8:00 до 19:00
  • Харків — з 9:00 до 18:00
  • У Кам’янському та Кривому Розі графік роботи з 8:00 до 18:00.
  • У Павлограді — з 9:00 до 17:00, крім відділення №1, яке відкрито з 8:00 до 17:00
  • У Львові, Запоріжжі, Одесі, Рівному, Вінниці, Житомирі, Луцьку, Ужгороді та найбільших районних містах у Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Одеській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій та Волинській областях частина відділень почала працювати на годину раніше – з 8:00. Інша частина відділень у цих населених пунктах продовжує працювати з 9:00
  • Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9:00 до 16:00
  • Суми – з 9:00 до 15:00
  • Інші міста – з 9:00 до 17:00

Субота:

  • Київ, Дніпро, Харків, Кам’янське, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса, Львів, Луцьк, Житомир, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Херсон, Чернівці, Хмельницький – з 9:00 до 18:00 (виняток – відділення №1,2, 34 в Одесі працюють з 9:00 до 17:00)
  • Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9:00 до 16:00
  • Суми – з 9:00 до 15:00
  • Інші міста – з 9:00 до 17:00

Неділя:

  • Київ, Дніпро, Харків, Кам’янське, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса, Львів Луцьк, Житомир, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Херсон, Чернівці, Хмельницький – з 09:00 до 18 :00 (виняток – відділення №1,2, 34 в Одесі працюють з 09:00 до 17:00)
  • Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9:00 до 16:00
  • Суми – з 9:00 до 15:00
  • Інші міста – з 10:00 до 17:00

* Якщо в місті діє комендантська година, відділення відкривається на годину пізніше, а закривається на годину раніше.

У Новій пошті уточнили також, що ситуація змінюється щогодини, тому необхідно перевіряти графік роботи відділень на сайті компанії.

Робота "Укрпошти"

Станом на 18 квітня в Україні працюють 2554 стаціонарні відділення Укрпошти та 262 пересувні.

Карта роботи відділень Укрпошти
Карта роботи відділень Укрпошти
Як працюють відділення Укрпошти у Києві
Як працюють відділення Укрпошти у Києві

Дізнатися графік роботи у своєму населеному пункті можна на сайті компанії. Для цього необхідно ввести конкретний населений пункт та обрати відділення на карті.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно скласти резюме для роботи за кордоном.

Теги:
#Укрпошта #Нова Пошта
Глава ГУР України Кирило Буданов
Україна
Обстріли та вибухи у Білгороді: глава української розвідки дав пораду росіянам
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Глава ГУР України Кирило Буданов
Обстріли та вибухи у Білгороді: глава української розвідки дав пораду росіянам
Дата публікації
Категорія
Дим у Львові після обстрілу
Ракети, якими вдарили по Львову, призначалися іншому місту — депутат
Дата публікації
Категорія
Щодня дедалі більше українських дітей стають жертвами російських військових
Допомогти дітям війни: українські медіа запустили спільний волонтерський проєкт
Дата публікації
Категорія
Обстріл Кремінної російськими окупантами 17 квітня
Бої на Донбасі: окупанти увійшли до ще одного міста, йдуть вуличні бої
Дата публікації
Категорія
ЗСУ продовжують відбивати атаки російських загарбників
Війна - день 54: ЗСУ звільняють Харківщину, окупанти зі злості гатять ракетами