Як працює "Нова пошта" та "Укрпошта": карти відділень

Ситуація змінюється щогодини, тому необхідно перевіряти графіком роботи відділень на сайтах компаній

Попри безперервну війну в Україні відділення "Нової пошти" та "Укрпошти" продовжують свою роботу. Проте графік їхньої роботи постійно змінюється.

"Телеграф" зібрав для вас усю актуальну інформацію щодо графіка роботи поштових відділень та поштоматів в Україні.

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Де працюють поштові відділення в Україні

Відстежувати інформацію про роботу "Укрпошти" та "Нової пошти" зручно онлайн-картою від OPIR за допомогою відповідних фільтрів. На карту нанесено всі відкриті відділення поштових операторів на сьогодні в містах України, а також вказано дані про режим роботи.

Карта роботи відділень Нової пошти

Як працює Нова пошта

Будні:

Київ – частина працює з 8:00 до 19:00, а інші – з 9:00 до 18:00

Дніпро — з 8:00 до 19:00

Харків — з 9:00 до 18:00

У Кам’янському та Кривому Розі графік роботи з 8:00 до 18:00.

У Павлограді — з 9:00 до 17:00, крім відділення №1, яке відкрито з 8:00 до 17:00

У Львові, Запоріжжі, Одесі, Рівному, Вінниці, Житомирі, Луцьку, Ужгороді та найбільших районних містах у Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Одеській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій та Волинській областях частина відділень почала працювати на годину раніше – з 8:00. Інша частина відділень у цих населених пунктах продовжує працювати з 9:00

Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9:00 до 16:00

Суми – з 9:00 до 15:00

Інші міста – з 9:00 до 17:00

Субота:

Київ, Дніпро, Харків, Кам’янське, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса, Львів, Луцьк, Житомир, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Херсон, Чернівці, Хмельницький – з 9:00 до 18:00 (виняток – відділення №1,2, 34 в Одесі працюють з 9:00 до 17:00)

Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9:00 до 16:00

Суми – з 9:00 до 15:00

Інші міста – з 9:00 до 17:00

Неділя:

Київ, Дніпро, Харків, Кам’янське, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса, Львів Луцьк, Житомир, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Херсон, Чернівці, Хмельницький – з 09:00 до 18 :00 (виняток – відділення №1,2, 34 в Одесі працюють з 09:00 до 17:00)

Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9:00 до 16:00

Суми – з 9:00 до 15:00

Інші міста – з 10:00 до 17:00

* Якщо в місті діє комендантська година, відділення відкривається на годину пізніше, а закривається на годину раніше.

У Новій пошті уточнили також, що ситуація змінюється щогодини, тому необхідно перевіряти графік роботи відділень на сайті компанії.

Робота "Укрпошти"

Станом на 18 квітня в Україні працюють 2554 стаціонарні відділення Укрпошти та 262 пересувні.

Карта роботи відділень Укрпошти

Як працюють відділення Укрпошти у Києві

Дізнатися графік роботи у своєму населеному пункті можна на сайті компанії. Для цього необхідно ввести конкретний населений пункт та обрати відділення на карті.

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