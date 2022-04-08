Правильне резюме для роботи за кордоном: як скласти, де розмістити і чого краще не писати в анкеті

Під час працевлаштування за кордоном разом зі стандартними вимогами резюме має і специфічні критерії "привабливості"

Якщо у ваших планах поїздка на роботу за кордон, то необхідно розглянути можливість створення правильного резюме або оновлення старого документа, аби адаптувати його до конкретного потенційного роботодавця.

"Телеграф" зібрав найбільш важливі питання, що пов’язані з правильним написанням резюме.

Де розміщувати своє резюме

Розміщувати відомості про себе не потрібно на всіх доступних ресурсах, адже ефективність пошуку від цього суттєво не зміниться. Вам достатньо одного популярного порталу. Окрім цього, коли потрібна робота буде знайдена, вам буде набагато простіше прибрати резюме з одного сайту, а не вишуковувати його на всіх інтернет-ресурсах, — пише "eurabota".

Що написати у резюме

У сучасному світі резюме вважається одним з найефективніших інструментів для пошуку роботи як для роботодавця, так і для самого кандидата на вакансію.

Першочергово цей документ допомагає обирати з наявних кандидатів того, хто підходить найкраще, а іншим дає можливість знайте для себе роботу "по душі". Особливо вдумливо потрібно віднестися до складання резюме під час пошуку вакансій за кордоном, тому що конкуренція там значно більша.

Враховуючи те, що чіткого шаблону складання робочої біографії немає, правильне резюме повинно містити такі відомості:

контактні дані пошуковця;

рівень володіння іноземними мовами. Акцент завжди краще зробити на знання мови тієї країни, куди ви плануєте поїхати на роботу;

чітку інформацію про всі місця роботи, посаду, ваші обов’язки на попередніх посадах та успіхи;

відомості про наявну освіту або дані про проходження курсів;

чітку інформацію про ваші ділові сторони, захоплення, особливості, які можуть допомогти у займаній (бажаній) посаді;

відомості про сімейний статус, а також стан здоров’я.

Коротко про те, що повинно містити резюме

Неправдиві відомості у резюме

Вказувати брехливі відомості у резюме, аби покращити власний імідж в очах роботодавця, не варто, адже рано чи пізно вказані вами навички можуть знадобитися і тоді ви потрапите у вкрай незручну ситуацію. Окрім того, є ймовірність підставити й самого роботодавця, який повірив вам "на слово" і очікував від вас, скажімо так, більшого.

Якщо у вимогах до певної вакансії є ряд навичок, якими ви маєте володіти, це точно означає, що без цих умінь, вам вказану посаду "не потягнути".

Тож немає сенсу дописувати це до свого резюме, оскільки все це обов’язково буде перевірено під час співбесіди. Тоді виявляється, що ви витратили лише час рекрутера і свій.

Коли уміння описується як додаткове, брехати про нього також не потрібно, адже в такому випадку роботодавець може запросити вас на співбесіду через цю навичку, і тому, коли це буде перевірено і ваша брехня буде розкрита, він буде сильно розчарований, і ви багато втратите в його очах.

Вимоги у різних країнах

Франція

Наявність граматичних помилок не вітається ніде. Особливо критично до них ставляться у Франції: майже дві третини начальників відділів кадрів можуть просто викинути резюме такого претендента, — пише womo.

Китай

Велике значення там приділяють красивим фразам і формулюванням, так що претендентам доводиться застосовувати при написанні анкети уяву та красномовство. Окрім того, увагу китайці звертають на оригінальність.

Великобританія

У цій країні також цінують унікальність. Близько половини HR-відділів навіть не розглядатимуть стандартизовані резюме. Те саме стосується й Індії, а ось німці зазвичай лояльніші.

Індія

Керівники відділів кадрів у цій країні особливо уважно вивчають опис сильних сторін потенційного співробітника. Якщо детально розписати свої навички, можна розраховувати на прихильність понад половини індійських рекрутерів.

Німеччина

Для керівників HR-відділів необхідний мотиваційний лист, який слід додати до резюме. Чому ви хочете працювати у цій фірмі? Чому вважаєте, що підходите на посаду? Там це вважають вкрай важливим.

США

Більшість вищезгаданих правил хвилюють лише третину роботодавців в Америці. Більшість американських рекрутерів схильні виявляти лояльність. А от що стосується граматичних помилок, то в резюме викличуть обурення більше половини рекрутерів.

Остання перевірка

Після закінчення створення резюме, краще звернутися за допомогою до близьких або друзів, які зі сторону зможуть оцінити вашу доробку. Вашу анкету можуть прочитати люди, які добре вас знать, вони ж можуть допомогти у виправленні якихось помилок.

Якщо ж все одно залишаються сумніви, то можна звернути до фахівців, які знають про закордонні вакансії все, і отримати у них потрібну вам консультацію.

Експерти зазвичай радять не недооцінювати роль резюме у працевлаштуванні.

Раніше "Телеграф" публікував кілька порад експерт щодо найпоширеніших помилок при складанні резюме. Він переконаний що лише кілька правок можуть усе змінити.