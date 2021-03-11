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Эксперт назвал распространенную ошибку при составлении резюме: несколько правок могут все изменить

Эксперт назвал распространенную ошибку при составлении резюме: несколько правок могут все изменить
01:36 Сегодня Телеграф

Люди при составлении резюме часто совершают серьезную ошибку, которая может привести к существенным негативным последствиям при рассмотрении его потенциальным работодателем.

Об этом говорит сертифицированный карьерный коуч в аутплейсмент-фирме Randstad RiseSmart Венди Брайтман (Wendy Braitman), передает"CNBC".

"Люди часто упускают из виду, что они перечисляют задачи, которые они выполняли на своей работе, но не их влияние", - сказала Брайтман.

По ее словам, это большая ошибка, потому что перечисления выполняемых на предыдущей работе задач недостаточно, чтобы рассказать потенциальному работодателю о повседневных задачах и обязанностях, которые сотрудник взял на себя.

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Что еще более важно, отмечает коуч, менеджеры по найму хотят видеть, как ежедневная работа потенциального сотрудника повышает ценность команды или компании в целом.

"В большинстве резюме будет сказано: "Я делал то и то", но на самом деле мы хотим знать, "как это помогло компании?", - поясняет эксперт.

При этом она отмечает, что исправить этот недочет помогут несколько простых изменений в описании вакансии в резюме.

"Во-первых, убедитесь, что маркеры под каждым из ваших предыдущих заданий активны. Отразите некоторые ключевые глаголы и фразы, содержащиеся в описании должности, где это применимо. Это показывает прямую связь вашего предыдущего опыта с новой работой, которую вы ищите", - говорит Брайтман.

Затем она предлагает, где это возможно, использовать количественные числа для описания результатов своей работы, особенно если соискатель напрямую помогал компании сэкономить время, деньги или выполнить главную цель компании.

"Например, если вы составляете определенное количество отчетов каждую неделю, определите это количество и укажите, сколько людей получили их, и сколько важных решений было принято в результате вашего анализа. Если вы управляли людьми, покажите влияние, указав, сколько людей вы наняли, приняли на работу, обучили и помогли продвинуться в их карьере. Если вы создали новый процесс или нашли нового поставщика-партнера, который повысил эффективность компании, выделите результаты и то, какое влияние он оказал на вашу команду", - перечислила эксперт.

В конечном итоге, говорит Брайтман, "поймите, насколько вы соответствуете целям компании и как ваш вклад решил их проблемы. Ваше резюме, а также ваше собеседование должны показать, почему (новая компания - ред.) должна вас нанять, и частично это показывает ценность и влияние вашей работы".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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