Скачать
Вторник, 09.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский может встретиться с Путиным тет-а-тет: названо условие
Зеленский может встретиться с Путиным тет-а-тет: названо условие
Поражают не только легкие: Степанов указал на особенность новых штаммов коронавируса
Поражают не только легкие: Степанов указал на особенность новых штаммов коронавируса
В Украине после затяжных выходных установлен новый курс валют: за сколько можно купить доллар и евро 9 марта
В Украине после затяжных выходных установлен новый курс валют: за сколько можно купить доллар и евро 9 марта
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: появилась наглядная инструкция
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: появилась наглядная инструкция

Украинцев обманывают с работой в Польше: как не попасться на удочку мошенников

Украинцев обманывают с работой в Польше: как не попасться на удочку мошенников
Обновлено 13:59 Сегодня Телеграф EuroWorkVisa

В связи с ростом в последние месяцы фактов мошенничества при приглашениях на работу в Польшу для иностранцев, в том числе граждан Украины, необходимо внимательно проверять документы по трудоустройству, которые оформляются.

Об этом сообщает во вторник, 9 марта, агентство по трудоустройству Gremi Personal.

Так, для того, чтобы не стать жертвами мошенников, в агентстве рекомендуют проверять документы по трудоустройству с помощью нескольких основных критериев:

Проверьте NIP и REGON компании указанной в документах на сайте

Государственного судебного реестра. NIP – это польский идентификационный номер налогоплательщика, состоящий из 10 цифр, получаемый физическими и юридическими лицами.

REGON - 9-ти значный статистический номер для юридических лиц, которые ведут хозяйственную деятельность на территории Польши.

На сайте Реестра в поиске введите название указанной компании и посмотрите, совпадает ли NIP и REGON с указанными в вашем документе. Также эту информацию можно уточнить по телефону у самой компании, указанной в приглашении на работу.

Обращайте внимание, есть ли электронная подпись в приглашении на работу от Ужонда (Urząd Pracy) и как она выглядит. Часто мошенники предоставляют не готовое приглашение от Ужонда, а заявление о намерении его получить, так называемый «Wniosek». При этом следует обратить внимание на пункт 7 в приглашении. Если Вам предоставили «Wniosek», то пункт может быть не заполнен. В приглашении же в пункте 7 всегда будет указан его номер и сроки его действия. Погранслужба проверяет действительность приглашения именно по номеру из пункта 7.

Проверяйте корректность написания компании, от имени которой вам оформляют приглашение. Часто мошенники используют различные интерпретации официальных названий.

При любых сомнениях в достоверности документов – свяжитесь с официальными представителями компании (у каждой публичной и авторитетной компании на рынке есть официальный сайт на польском, русском и других языках с контактами) и проверьте: является ли лицо, с которым вы общаетесь уполномоченным представителем этой компании, корректно ли Вам оформляют приглашение на работу.

Как сообщалось, европейские чиновники работают над введением "сертификата вакцинации", для тех кто сделал прививку от Covid-19

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 311

Все по теме:

Польша, Работа, Мошенники, Трудоустройство, Проверка, Критерии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Королевский размах: в Беларуси опубликовали сенсационный фильм-расследование о роскошной жизни Лукашенко (видео)
02 Крупнейший город Экваториальной Гвинеи взлетел на воздух: множество погибших и пострадавших - видео взрывов
03 Россию обманули: Москаль назвал причину нового обострения на Донбассе
04 Василиса Фролова стала мамой и поделилась впечатлениями от родов (фото)
05 На Ровенщине кот убил четырехмесячного ребенка: как это могло произойти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Каналы Медведчука и Шария должны получить пожизненный бан на YouTube: Зеленский выступил с резким заявлением
Каналы Медведчука и Шария должны получить пожизненный бан на YouTube: Зеленский выступил с резким заявлением
Протестующих загнали в ловушку, но им удалось сбежать: что происходит в Мьянме
Протестующих загнали в ловушку, но им удалось сбежать: что происходит в Мьянме
Залог независимости: Данилов предлагает сделать английский вторым языком в Украине
Залог независимости: Данилов предлагает сделать английский вторым языком в Украине
Гарри прячется за Меган: после скандального интервью в сети появилось новое фото пары
Гарри прячется за Меган: после скандального интервью в сети появилось новое фото пары
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь