Украинцев обманывают с работой в Польше: как не попасться на удочку мошенников

В связи с ростом в последние месяцы фактов мошенничества при приглашениях на работу в Польшу для иностранцев, в том числе граждан Украины, необходимо внимательно проверять документы по трудоустройству, которые оформляются.

Об этом сообщает во вторник, 9 марта, агентство по трудоустройству Gremi Personal.

Так, для того, чтобы не стать жертвами мошенников, в агентстве рекомендуют проверять документы по трудоустройству с помощью нескольких основных критериев:

Проверьте NIP и REGON компании указанной в документах на сайте

Государственного судебного реестра. NIP – это польский идентификационный номер налогоплательщика, состоящий из 10 цифр, получаемый физическими и юридическими лицами.

REGON - 9-ти значный статистический номер для юридических лиц, которые ведут хозяйственную деятельность на территории Польши.

На сайте Реестра в поиске введите название указанной компании и посмотрите, совпадает ли NIP и REGON с указанными в вашем документе. Также эту информацию можно уточнить по телефону у самой компании, указанной в приглашении на работу.

Обращайте внимание, есть ли электронная подпись в приглашении на работу от Ужонда (Urząd Pracy) и как она выглядит. Часто мошенники предоставляют не готовое приглашение от Ужонда, а заявление о намерении его получить, так называемый «Wniosek». При этом следует обратить внимание на пункт 7 в приглашении. Если Вам предоставили «Wniosek», то пункт может быть не заполнен. В приглашении же в пункте 7 всегда будет указан его номер и сроки его действия. Погранслужба проверяет действительность приглашения именно по номеру из пункта 7.

Проверяйте корректность написания компании, от имени которой вам оформляют приглашение. Часто мошенники используют различные интерпретации официальных названий.

При любых сомнениях в достоверности документов – свяжитесь с официальными представителями компании (у каждой публичной и авторитетной компании на рынке есть официальный сайт на польском, русском и других языках с контактами) и проверьте: является ли лицо, с которым вы общаетесь уполномоченным представителем этой компании, корректно ли Вам оформляют приглашение на работу.

Как сообщалось, европейские чиновники работают над введением "сертификата вакцинации", для тех кто сделал прививку от Covid-19.