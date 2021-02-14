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Воскресенье, 14.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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В Евросоюзе планируют вводить "сертификаты вакцинации": что это значит

В Евросоюзе планируют вводить "сертификаты вакцинации": что это значит
Обновлено 15:53 Сегодня Телеграф

Европейские чиновники работают над введением "сертификата вакцинации", для тех кто сделал прививку от Covid-19. При этом в ЕС утверждают, что речь не идет о "паспорте вакцинации".

"Разница заключается в том, что в документе, о котором мы думаем, будут содержаться все данные, связанные с вакцинацией. Он не только позволит проводить дифференцированный обзор, независимо от того, где это произойдет позже. Это также даст нам представление о развитии вируса, а также о возможных побочных эффектах. Следовательно, речь идет о медицинском документе", - заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью Augsburger Allgemeine.

По словам чиновника, документ не будет предоставлять его обладателю никаких привилегий, в том числе возможности свободно путешествовать.

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Что касается непосредственно "паспорта вакцинации", по мнению комиссара, такие вопросы надо решать на глобальном уровне в  рамках Всемирной организации здравоохранения.

"Но решение о таком документе уже должны будут принимать главы государств и правительств ЕС", - добавила она.

Напомним, COVID-19 продолжает мутировать. В Великобритании идентифицировали еще два новых штамма коронавируса.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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ЕС, Коронавирус, Covid-19, паспорт вакцинации.
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