В Евросоюзе планируют вводить "сертификаты вакцинации": что это значит

Европейские чиновники работают над введением "сертификата вакцинации", для тех кто сделал прививку от Covid-19. При этом в ЕС утверждают, что речь не идет о "паспорте вакцинации".

"Разница заключается в том, что в документе, о котором мы думаем, будут содержаться все данные, связанные с вакцинацией. Он не только позволит проводить дифференцированный обзор, независимо от того, где это произойдет позже. Это также даст нам представление о развитии вируса, а также о возможных побочных эффектах. Следовательно, речь идет о медицинском документе", - заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью Augsburger Allgemeine.

По словам чиновника, документ не будет предоставлять его обладателю никаких привилегий, в том числе возможности свободно путешествовать.

Что касается непосредственно "паспорта вакцинации", по мнению комиссара, такие вопросы надо решать на глобальном уровне в рамках Всемирной организации здравоохранения.

"Но решение о таком документе уже должны будут принимать главы государств и правительств ЕС", - добавила она.

Напомним, COVID-19 продолжает мутировать. В Великобритании идентифицировали еще два новых штамма коронавируса.