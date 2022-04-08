Правильное резюме для работы за границей: как составить, где разместить и чего лучше не писать в анкете

При трудоустройстве за границей вместе со стандартными требованиями резюме имеет и специфические критерии "привлекательности"

Если в ваших планах поездка на работу за границу, необходимо рассмотреть возможность создания правильного резюме или обновление старого документа, чтобы адаптировать его к конкретному потенциальному работодателю.

"Телеграф" собрал более принципиальные вопросы, связанные с правильным написанием резюме.

Где размещать свое резюме

Размещать сведения о себе не нужно на всех доступных ресурсах, ведь эффективность поиска от этого не изменится. Вам достаточно одного популярного портала. Кроме того, когда нужная работа будет найдена, вам будет гораздо проще убрать резюме с одного сайта, а не выискивать его на всех интернет-ресурсах, пишет "eurabota".

Что написать в резюме

В современном мире резюме считается одним из самых эффективных инструментов поиска работы как для работодателя, так и для самого кандидата на вакансию.

Первоначально этот документ помогает выбирать из имеющихся кандидатов лучшего, а другим дает возможность найти для себя работу "по душе". Особенно вдумчиво следует отнестись к составлению резюме при поиске вакансий за рубежом, потому что конкуренция там значительно выше.

Учитывая, что четкого шаблона составления рабочей биографии нет, правильное резюме должно содержать следующие сведения:

контактные данные поисковика;

уровень владения иностранными языками. Акцент всегда лучше сделать на знание языка той страны, куда вы планируете уехать на работу;

четкую информацию о всех местах работы, должности, ваших обязанностях на предыдущих должностях и успехах;

сведения об имеющемся образовании или данные о прохождении курсов;

четкую информацию о ваших деловых сторонах, увлечениях, особенностях, которые могут помочь в занимаемой (желательной) должности;

сведения о семейном статусе, а также о состоянии здоровья.

Кратко о том, что должно содержать резюме

Неправдивые сведения в резюме

Указывать лживые сведения в резюме, чтобы улучшить свой имидж в глазах работодателя, не стоит, ведь рано или поздно указанные вами навыки могут понадобиться и тогда вы попадете в крайне неудобную ситуацию. Кроме того, есть вероятность подставить и самого работодателя, который поверил вам "слово" и ожидал от вас, скажем так, большего.

Если в требованиях к определенной вакансии есть ряд навыков, которыми вы должны владеть, это точно означает, что без этих умений вам указанную должность "не потянуть".

Поэтому нет смысла дописывать это в свое резюме, поскольку все это обязательно будет проверено во время собеседования. Тогда окажется, что вы потратили только время рекрутера и свое.

Когда умение описывается как дополнительное, лгать о нем тоже не нужно, ведь в таком случае работодатель может пригласить вас на собеседование через этот навык, и поэтому, когда это будет проверено и ваша ложь будет раскрыта, он будет сильно разочарован.

Требования в разных странах

Франция

Наличие грамматических ошибок не приветствуется нигде. Особенно критично к ним относятся во Франции: почти две трети начальников отделов кадров могут просто выбросить резюме такого претендента, пишет womo.

Китай

Большое значение там уделяют красивым фразам и формулировкам, так что претендентам приходится применять при написании анкеты воображение и красноречие. Кроме того, внимание китайцы обращают на оригинальность.

Великобритания

В этой стране тоже ценят уникальность. Около половины HR-отделов не будут даже рассматривать стандартизированные резюме. То же касается и Индии, а вот немцы обычно более лояльны.

Индия

Руководители отделов кадров в этой стране особенно внимательно изучают описание сильных сторон потенциального сотрудника. Если подробно расписать свои навыки, можно рассчитывать на приверженность более половины индийских рекрутеров.

Германия

Для руководителей HR-отделов необходимо мотивационное письмо, которое следует добавить в резюме. Почему вы хотите работать в этой фирме? Почему считаете, что подходите на должность? Там это считается крайне важным.

США

Большинство вышеупомянутых правил волнуют только треть работодателей в Америке. Большинство американских рекрутеров склонны проявлять лояльность. А вот что касается грамматических ошибок, то в резюме вызовут возмущение более половины рекрутеров.

Последняя проверка

После окончания создания резюме, лучше обратиться за помощью к близким или друзьям, которые со стороны смогут оценить ваше наследие. Вашу анкету могут прочитать люди, которые хорошо вас знают, они могут помочь в исправлении каких-то ошибок.

Если все равно остаются сомнения, то можно обратиться к специалистам, которые знают о зарубежных вакансиях все, и получить у них нужную вам консультацию.

Эксперты обычно советуют недооценивать роль резюме в трудоустройстве.

Ранее "Телеграф" публиковал несколько советов эксперт по наиболее распространенным ошибкам при составлении резюме. Он убежден, что лишь несколько правок могут все изменить.