Как работает "Новая почта" и "Укрпочта": карты отделений

Ситуация меняется каждый час, поэтому необходимо проверять графиком работы отделений на сайтах компаний

Несмотря на непрекращающуюся войну в Украине отделения "Новой почты" и "Укрпочты" продолжают свою работу. Однако график их работы постоянно меняется.

"Телеграф" собрал для вас всю актуальную информацию относительно графика работы почтовых отделений и почтоматов в Украине.

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Где работают почтовые отделения в Украине

Отслеживать информацию о работе "Укрпочты" и "Новой почты" удобно по онлайн-карте от OPIR с помощью соответствующих фильтров. На карту нанесены все открытые отделения почтовых операторов на сегодня в городах Украины, а также указаны данные о режиме их работы.

Карта работы отделений Новой почты

Как работает Новая почта

Будни:

Киев — часть работает с 8:00 до 19:00, а другие — с 9:00 до 18:00

Днепр — с 8:00 до 19:00

Харьков — с 9:00 до 18:00

В Каменском и Кривом Роге график работы с 8:00 до 18:00.

В Павлограде — с 9:00 до 17:00, кроме отделение №1, которое открыто с 8:00 до 17:00

Во Львове, Запорожье, Одессе, Ровно, Виннице, Житомире, Луцьке, Ужгороде и крупнейших районных городах в Винницкой, Закарпатской, Запорожской, Львовской, Одесской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой и Волынской областях часть отделений начала работать на час раньше – с 8:00. Другая часть отделений в этих населенных пунктах продолжает работать с 9:00

Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9:00 до 16:00

Сумы – с 9:00 до 15:00

Другие города – с 9:00 до 17:00

Суббота:

Киев, Днепр, Харьков, Каменское, Кривой Рог, Запорожье, Одесса, Львов, Луцк, Житомир, Ровно, Ужгород, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Херсон, Черновцы, Хмельницкий – с 9:00 до 18:00 (исключение – отделение №1,2, 34 в Одессе работают с 9:00 до 17:00)

Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9:00 до 16:00

Сумы – с 9:00 до 15:00

Другие города – с 9:00 до 17:00

Воскресенье:

Киев, Днепр, Харьков, Каменское, Кривой Рог, Запорожье, Одесса, Львов Луцк, Житомир, Ровно, Ужгород, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Херсон, Черновцы, Хмельницкий – с 09:00 до 18:00 (исключение – отделения №1,2, 34 в Одессе работают с 09:00 до 17:00)

Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9:00 до 16:00

Сумы – с 9:00 до 15:00

Другие города – с 10:00 до 17:00

* Если в городе действует комендантский час, отделение открывается на час позже, а закрывается на час раньше.

В Новой почте уточнили также, что ситуация меняется каждый час, поэтому необходимо проверять графиком работы отделений на сайте компании.

Работа "Укрпочты"

По состоянию на 18 апреля в Украине работают 2554 стационарных отделений Укрпочты и 262 передвижных.

Карта работы отделений Укрпочты

Как работают отделения Укрпочты в Киеве

Узнать график работы в своем населенном пункте можно на сайте компании. Для этого необходимо ввести конкретный населенный пункт и выбрать отделение на карте.

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