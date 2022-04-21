"Нова пошта" запустила послугу доставки речей для біженців зі знижкою

Компанія ввела певні правила для відправки посилок біженцям

"Нова пошта" повідомила про запровадження знижок у 50-80% при відправці особистих речей для біженців з України. Послуга "Речі з дому за кордон" діятиме під час відправки посилок із речами у 24 європейські країни.

Відповідну інформацію оприлюднили на офіційному сайті української компанії.

Речі з дому за кордон – для українців, які тимчасово покинули територію України

"Багато українців під час війни виїхали за кордон, переважно до країн Європи. Люди залишали вдома, взявши лише невелику частину речей та документів… Можна відправити лише вживані речі, тобто без етикеток та заводських упаковок. Наприклад, одяг, взуття, іграшки, косметика і т. д.", – прокоментував нову послугу керівник компанії Юрій Беневітський.

Які предмети не можна надсилати за допомогою послуги "Речі з дому за кордон"

документи, які посвідчують особу;

їжу та алкогольні напої;

лікарські засоби;

електроніку;

гроші, банківські картки;

горючі матеріали.

Що стосується розцінок, то вони залежатимуть від країни, куди буде адресована посилка та від її ваги. Зробити попередній розрахунок можна зробити на сайті "Нової пошти" за ЦИМ посиланням.

Варто відзначити, що максимальна вага відправлення з речами для біженців має становити не більше 70 кілограмів.

Орієнтовний термін доставки посилки за кордон — від 6 днів.

Як скористатися послугою

Принесіть речі, які хочете відправити до найближчого відділення "Нової пошти". Там потрібно буде зробити загальний опис відправлення відповідно до митного законодавства країни, а також встановити оголошену вартість посилки.

Назвіть країну, місто, індекс, а також точну адресу отримувача. Окрім ПІБ та контактного телефона, потрібно буде вказати й електронну пошту одержувача.

Варто також відзначити, що під час відправки більше однієї позиції з клієнтом в обов'язковому порядку зв'язується телефоном працівник "Нової пошти Глобал", який запропонує заповнити інвойс (рахунок-фактуру\накладну) для митниці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Нова пошта" та "Укрпошта" поступово повертає до роботи свої відділення в різних куточках України. Деякі з них працюватимуть без вихідних.