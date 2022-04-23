Потеря или повреждение посылки: "Новая почта" изменила схему выплаты компенсаций

Доставка посылок во время войны стала более затратным делом

Компания "Новая почта", которая ранее запустила новую услугу для беженцев из Украины, на время военного положения изменила принцип выплат компенсаций. Это касается посылок, которые были повреждены или утеряны во время доставки адресату.

Подробности сообщило издание "Сегодня", ссылаясь на пресс-службу "НП".

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Оформление посылок в отделениях, объяснили специалисты, проходит по прежней схеме. То есть клиент называет суму страхования, на которую он оценивает свою отправку. Однако если груз будет поврежден или утерян, и клиент "Новой почты" обратится за компенсацией, рассчитывать на выплаты сразу не стоит.

На данный момент руководством компании было принято решение не выплачивать компенсации до тех пор, пока в Украине действует военное положение. Все убытки "Новая почта" обещает возместить после войны.

При этом сотрудники почты подчеркивают: обращения насчет получения компенсации подавать в соответствующий отдел или на "горячую линию" стоит в обязательном порядке. Хотя бы для того, чтобы факт потери или повреждения посылки был изначально подтвержден, а не через некоторое время.

Стоит отметить, что особое разглашение это нововведение получило после того, как один из клиентов длительное время пытался добиться возмещения утраченной посылки. Его борьба за справедливость переросла в настоящую эпопею, а чем закончилась, можете прочесть в нашем материале.