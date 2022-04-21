Укр

"Новая почта" запустила услугу доставки вещей для беженцев со скидкой

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Подробная инструкция по отправке посылок для беженцев Новость обновлена 21 апреля 2022, 12:30
Подробная инструкция по отправке посылок для беженцев

Компания ввела определенные правила для отправки посылок беженцам

"Новая почта" сообщила о введении скидок в 50-80% при отправке личных вещей для беженцев из Украины. Услуга "Вещи из дома за границу" будет действовать при отправке посылок с вещами в 24 европейских страны.

Соответствующую информацию обнародовали на официальном сайте украинской компании.

Вещи из дома за границу – для украинцев, временно покинувших территорию Украины
Вещи из дома за границу – для украинцев, временно покинувших территорию Украины

"Многие украинцы во время войны выехали за границу, преимущественно в страны Европы. Люди покидали дома, взяв лишь небольшую часть вещей и документов… Можно отправить только подержанные вещи, то есть без этикеток и заводских упаковок. Например, одежда, обувь, игрушки, косметика и т. д.", – прокомментировал новую услугу руководитель компании Юрий Беневитский.

Какие предметы нельзя отправлять с помощью услуги "Вещи из дома за границу"

  • документы, удостоверяющие личность;
  • пищу и алкогольные напитки;
  • лекарственные средства;
  • электронику;
  • деньги, банковские карты;
  • горючие материалы.

Что касается расценок, то они будут зависеть от страны, куда будет адресована посылка и ее вес. Сделать предварительный расчет можно произвести на сайте "Новой почты" по этой ссылке.

Следует отметить, что максимальный вес отправления с вещами для беженцев должен составлять не более 70 килограммов.

Ориентировочный срок доставки посылки за границу – от 6 дней.

Как воспользоваться услугой

Принесите вещи, которые вы хотите отправить в ближайшее отделение "Новой почты". Там нужно будет сделать общее описание отправки в соответствии с таможенным законодательством страны, а также установить объявленную стоимость посылки.

Назовите страну, город, индекс, а также точный адрес получателя. Кроме ФИО и контактного телефона, необходимо указать и электронную почту получателя.

Следует также отметить, что при отправке более одной позиции с клиентом в обязательном порядке связывается по телефону работник "Новой почты Глобал", который предложит заполнить инвойс (счет-фактуру/накладную) для таможни.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Новая почта" и "Укрпочта" постепенно возвращает к работе свои отделения в разных уголках Украины. Некоторые из них будут работать без выходных.

Теги:
#Украина #Беженцы #Посылка #Нова Пошта
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