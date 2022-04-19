"Новая почта" и "Укрпочта" возобновляют работу: где и как работают отделения

В некоторых населенных пунктах почта пока функционирует без выходных

Сотрудники "Новой почты" и "Укрпочты" постепенно возвращаются к исполнению своих обязанностей в большинстве населенных пунктов Украины. Известно, что по состоянию на 19 апреля отделения обоих предприятий функционируют на территории 22 областей — кроме Донецкой и Луганской, где сейчас проходит самая горячая линия фронта.

Где узнать особенности графика отделений, подскажет "Телеграф".

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Новая почта

Отдельные регионы могут похвастаться тем, что отделения "Новой почты" почти не изменили свой график работы или работают без выходных. В Сумской области, откуда российские кафиры были отброшены в последнюю очередь (по северному направлению), "Новая почта" вернулась к привычному функционированию с 5 апреля. В настоящее время в области действует 60 отделений.

Совершенно все отделения работают в Черновцах, Хмельницком и Тернополе.

В работе других отделений выстроен определенный режим.

Будни: ◘ Киев – часть работает с 8:00 до 19:00, а другие – с 9:00 до 18:00 ◘ Днепр – с 8:00 до 19:00 ◘ Харьков – с 9:00 до 18:00 ◘ Каменское и Кривой Рог — с 8:00 до 18:00. ◘ Павлоград – с 9:00 до 17:00, кроме отделения №1 (8:00 до 17:00) ◘ Львов, Запорожье, Одесса, Ровно, Винница, Житомир, Луцк, Ужгород и крупнейшие города в этих областях — график работы отдельных отделений изменился — они работают с 8 утра, а не 9, как раньше. ◘ Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9:00 до 16:00 ◘ Сумы – с 9:00 до 15:00 ◘ Другие города – с 9:00 до 17:00

Отдельно определен график и для работы отделений на выходных.

Суббота: ◘ Киев, Днепр, Харьков, Каменское, Кривой Рог, Запорожье, Одесса, Львов, Луцк, Житомир, Ровно, Ужгород, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Херсон, Черновцы, Хмельницкий – из 9 :00 до 18:00 (исключение – отделение №1,2, 34 в Одессе работают с 9:00 до 17:00) ◘ Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9:00 до 16:00 ◘ Сумы – с 9:00 до 15:00 ◘ Другие города – с 9:00 до 17:00 Воскресенье: ◘ Киев, Днепр, Харьков, Каменское, Кривой Рог, Запорожье, Одесса, Львов Луцк, Житомир, Ровно, Ужгород, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Херсон, Черновцы, Хмельницкий – с 9: 00 до 18:00 (исключение – отделение №1,2, 34 в Одессе работают с 9:00 до 17:00) ◘ Старобельск, Шостка, Конотоп, Ромны – с 9:00 до 16:00 ◘ Сумы – с 9:00 до 15:00 ◘ Другие города – с 9:00 до 17:00

При этом на "Новой поште" подчеркивают: ситуация все еще нестабильна, поэтому лучше отслеживать за изменениями благодаря информации на сайте или на специальной карте . Красным цветом обозначены работающие отделения, зеленым – почтоматы.

Добавим, что "Новая почта" позволила до конца весны отправлять личные вещи не только в коробках, но и в чемоданах. Наибольший вес подобной посылки — 30 кг, а подобная услуга будет стоить 120 гривен.

"Укрпочта"

О постоянных изменениях в работе отделений сообщает и главная почта страны. О количестве открытых отделений и их графике работы предприятие также предлагает ознакомиться на официальном сайте "Укрпочты".

Разработчики предлагают удобный механизм поиска отделения, которое можно найти по адресу или индексу. Также можно выбрать несколько критериев, которые важны для отдельных клиентов.

Вся найденная информация будет выводиться на специальной интерактивной карте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в условиях войны можно отследить посылку, отправленную "Новой почтой". Спойлер – из приложения временно убрали ранее доступную возможность отслеживания перемещения вашего груза по карте.