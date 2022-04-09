Почта работает: как отследить посылку через "Новую почту" и узнать, где она находится

Как узнать, где находится посылка

После начала полномасштабного военного вторжения россии в Украину, почтовые сервисы, вроде "Новой почты", которыми пользовались многие украинцы внесли определенные изменения в режим своей работы. Например, закрыли часть своих отделений в местах, где идут боевые действия. В этих условиях для многих жителей стал актуальным вопрос о том, как узнать, где сейчас находится их посылка и когда она прибудет в их населенный пункт.

Стоит отметить, что это можно сделать сразу тремя способами.

Первый и самый простой заключается в том, чтобы зайти на сайт "Новой почты" и ввести номер накладной в поле на левой боковой панели,

Как альтернатива, можно воспользоваться трекингом посылок на сайте компании.

Второй способ заключается в использовании мобильного приложения "НП". Для этого надо скачать его из магазина приложений AppStore или Google Play, после этого войти в свой личный кабинет и выбрать пункт "Мои отправления".

Если же вашей посылки в списке нет, то можно попытаться найти ее по номеру накладной. Для этого в том же разделе "Мои отправления" надо нажать на плюсик в нижнем правом углу и там ввести номер ТТН вручную.

Третий способ заключается в том, чтобы позвонить на горячую линию "Новой почты" по номерам:

0-800-500-609

098-4-500-609

050-4-500-609

38044-32-30-222 (для звонков из других стран)

Также можно сходить в ближайшее отделение и узнать о статусе посылки там, но для этого при себе необходимо иметь паспорт и номер телефона.

Как сообщалось ранее, из-за продолжающихся боевых действий, в некоторых населенных пунктах график работы отделений может отличаться от обычного, потому ранее "Телеграф" рассказывал, как узнать их график работы.