Пошта працює: як відстежити посилку через "Нову пошту" та дізнатися, де вона знаходиться

Як дізнатися, де знаходиться посилка

Після початку повномасштабного військового вторгнення росії в Україну, поштові сервіси на кшталт "Нової пошти", якими користувалися багато українців, внесли певні зміни до режиму своєї роботи. Наприклад, закрили частину своїх відділень у місцях, де йдуть бойові дії. У цих умовах для багатьох жителів стало актуальним питання про те, як дізнатися, де зараз знаходиться їхня посилка і коли вона прибуде до їхнього населеного пункту.

Це можна зробити відразу трьома способами.

Перший і найпростіший полягає в тому, щоб зайти на сайт "Нової пошти" та ввести номер накладної в полі на лівій бічній панелі,

Як альтернатива, можна скористатися трекінгом посилок на сайті компанії.

Другий спосіб полягає у використанні мобільного додатка "НП". Для цього треба завантажити його з магазину програм AppStore або Google Play, після цього увійти до свого особистого кабінету та вибрати пункт "Мої відправлення".

Якщо вашої посилки в списку немає, то можна спробувати знайти її за номером накладної. Для цього в тому ж розділі "Мої відправлення" треба натиснути на плюс у нижньому правому кутку і там ввести номер ТТН вручну.

Третій спосіб полягає в тому, щоб зателефонувати на гарячу лінію "Нової пошти" за номерами:

0-800-500-609

098-4-500-609

050-4-500-609

38044-32-30-222 (для дзвінків з інших країн)

Також можна сходити до найближчого відділення та дізнатися про статус посилки там, але для цього при собі необхідно мати паспорт та номер телефону.

Як повідомлялося раніше, через бойові дії, що продовжуються, в деяких населених пунктах графік роботи відділень може відрізнятися від звичайного, тому раніше "Телеграф" розповідав, як дізнатися їх графік роботи.