"Нова пошта" змінює тарифи з 23 травня: за що доведеться платити більше

Вартість посилок популярних габаритів зміниться

"Нова пошта", яка нещодавно ввела для українців нову послугу "Речі з дому за кордон", анонсувала чергову зміну тарифів на послуги. Нововведення, котрі стосуватимуться відправок по території України почнуть діяти вже з 23 травня.

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Як змінилися ціни

З наступного понеділка, 23 травня, "Нова пошта" змінить вартість доставок у поштомати. Зокрема, така послуга компанії коштуватиме українцям 50 грн, замість попередніх 60-ти грн. В рамках цієї послуги жителі України мають змогу надсилати документи або посилки, вага яких не перевищує 20 кілограмів за будь-якою адресою.

Окрім цього, планується зміна тарифу на кілька категорій по вазі.

Так, за маленьку посилку, вагою до 2 кг, потрібно буде сплатити 60 грн;

За середню, вага якої не більше 10 кг — 80 грн;

Великі посилки до 120 кг — тепер коштуватимуть 120 грн.

Доставка посилок у села

За відповідну послугу "Нова пошта" встановила фіксовану доплату у 20 грн. Крім цього, до послуги було додано оцінну вартість на посилки до 500 грн, тепер вартість їх відправок не збільшуватиметься.

Що стосується посилок, оцінна вартість яких перевищує суму у півтисячі гривень, то вони відправлятимуться з націнкою у 0,5% від вартості відправлення.

Відправка документів

Документи з 23 травня відправлятимуть за 45 гривень, проте варто відзначити, що ця ціна діє виключно на відправки до відділень "Нової пошти".

Ціни на кілька посилок за однією експрес-накладною

Якщо вам потрібно надіслати одразу декілька відправлень за однією експрес-накладною ціна на кожну з них стане більшою на 10 грн. Вартість посилки з найбільшою вагою буде розраховуватися за базовим тарифом, а решти – за зниженими:

Маленькі посилки (до 2 кг) – 20 грн;

Відправлення середнього розміру (до 10 кг) – 40 грн;

Посилки великі (до 30 кг) – 80 грн.

Ціни на вантажні посилки

Якщо раніше клієнти компанії платили за відправку вантажу до 30 кг по базовому тарифу, а також додатково за кожен кг вище 30 кг, то з 23 травня для таких типів вантажів буде встановлено спеціальну розрахункову формулу: загальна вага вантажу (у кг) будуть помножувати на вартість одного кілограму, що залежатиме від зони доставки — тобто дальності кінцевого населеного пункту.

Крім того, "Нова пошта" анонсувала відміну розрахунку вартості доставок на вантаж за параметрами або крайніми точками упаковки відправки. З понеділка у загальну суму доставки включатимуть виключно фактичну та об'ємну вагу відправлення і оренду пакувальних матеріалів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Нова пошта" на час дії воєнного стану прийняла рішення змінити принципи виплати компенсацій.