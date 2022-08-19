Свято в умовах війни: як працюватиме "Нова пошта" на День незалежності

Українцям будуть доступні всі послуги, які можна отримати у робочий день

У середу, 24 серпня, в Україні відзначатимуть 31-у річницю Дня незалежності, який зазвичай стає чудовим днем для сімейного відпочинку, прогулянок та радісних зустрічей.

Але оскільки в умовах воєнного стану багатьом українцям буде явно не до святкувань, то згідно зі ст. 6 закону "Про організацію трудових відносин в умовах військового стану", дію норм статей 67,71 — 73 КЗпП про святкові та неробочі дні в Україні скасували, тому "святкова середа" стане звичайним робочим днем.

З урахуванням цієї обставини поштовий оператор "Нова пошта" також вніс коригування у свій робочий графік, йдеться у повідомленні на сайті компанії.

"Відділення працюють щодня, без вихідних і в них надаються всі послуги, як і до війни", — йдеться у повідомленні.

Також наводиться список відділень та поштоматів, які працюють.

Крім того, зазначається, що у відкритих відділеннях можна відправити та отримати посилки Україною та за кордон. Так, до 31 серпня діятиме спеціальний тариф, за яким можна відправити особисті речі Україною у валізах чи коробках до 30 кг (більше подробиць – на сайті оператора).

До того ж у середу у відділеннях "Нової пошти" будуть доступні усі фінансові послуги, серед яких – переведення без комісії коштів на спецрахунок Збройних Сил України, відкритий Національним банком, або благодійним організаціям "Фонд Сергія Притулі", "Повернися живим" та "Твоя опора".

Нагадаємо, що за графіком робочого дня свою діяльність на День незалежності організовують і банки – у них надаватимуться всі послуги, які можна отримати щодня.