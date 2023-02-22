Ночью 4 российских танка "ворвались" в ЕС и НАТО, но есть нюанс – Резников

Увидеть эти танки жители четырех стран ЕС смогут 24 февраля

В ночь на 22 февраля российские танки попали в четыре европейские страны. Однако только в качестве музейных экземпляров. Эту военную технику уничтожили наши защитники, а Украина сегодня передала ее странам ЕС.

Экспонаты были отправлены в Германию, Литву, Латвию и Эстонию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Между тем сегодня ночью 4 российских танка "ворвались" в ЕС и НАТО. Но, как говорится, есть нюанс. Благодаря украинским воинам. 24 февраля граждане четырех стран – Германии, Литвы, Латвии и Эстонии – одновременно увидят, что российские танки могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов", — отметил министр.

Он подчеркнул, что летом такие экспозиции принимали в Польше и Чехии. По мнению Резникова, это должно стать сигналом для россии, а люди в Европе тем временем смогут посмотреть на уничтоженную технику врага и убедиться, что оккупантов можно и нужно побеждать на поле боя.

"В Европе вблизи посмотрят на их подлинное лицо. Которое раньше вызывало тотальный страх, а теперь все чаще – отвращение и презрение. Больше европейцев убедится, что россию можно и нужно побеждать в поле боя. И лучше это сделать в Украине, чтобы потом не пришлось останавливать врага у своего дома", — подчеркнул Резников.

Также он добавил, что в ближайшее время Украина ожидает первые танки от союзников с подготовленными украинскими экипажами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные мастерски уничтожили три российских вертолета Ка-52 всего лишь за полчаса, и показал видео блестящей работы наших воинов.