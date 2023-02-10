Суперточность: одним ударом ВСУ поразили три "аналоговнета" оккупантов

Удачный обстрел нанес врагу тройной ущерб

За два дня, 8 и 9 февраля, ВСУ уничтожили две редкие боевые машины поддержки пехоты врага с громким названием "Терминатор". Причем 8 февраля одним выстрелом удалось повредить или уничтожить сразу три редких образца техники россиян.

Первым 8 февраля об уничтожении "Терминатора" сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко. Удачный выстрел сделали бойцы 140-го отдельного разведывательного батальона морской пехоты ВМС ВСУ.

А военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко обратил внимание, что "Терминатор" прикрывал российский танк Т-90М "Прорыв". Танк тоже был повреждён и экипаж его покинул, но куда интереснее, по словам обозревателя, другое.

"Брошенный россиянами танк Т-90М был оборудован самой современной на сегодняшний день противоминной разработкой — тралом ТМТ-К, которую в россии сейчас не могут серийно производить, по причине введённых санкций. Минный трал ТМТ-К предназначен не только для траления нажимных противотанковых мин, но и противобортовых неконтактных мин и мин с магнитными взрывателями. Позволяет ему это делать электромагнитный комплекс, в составе которого электронные элементы угадайте чьего производства?", — объясняет важность данной потери эксперт.

Т-90М с минным тралом

В итоге, как констатирует Александр Коваленко, враг за единицу времени потерял уникальную БМПТ "Терминатор", редкий и очень дорогой Т-90М "Прорыв", а также не менее уникальный трал, который и вовсе сейчас производить не могут.

Уже в четверг, 9 февраля, стало известно об уничтожении еще одного "Терминатора", в этот раз постарались бойцы 92-й мехбригады ВСУ и Национальной гвардии.

Надо сказать, что "Терминатор", несмотря на громкое название, вовсе не является чем-то уникальным, хотя и сделан в незначительных количествах.

Так, на шасси танка вместо танкового орудия установлены два 30-мм орудия, два гранатомета АГС, противотанковые ракеты и пулемет. Подобное вооружение является откровенно слабым для машины такого класса и бессильно против ПТРК с дальностью до 5 км и 120 мм танковых пушек.

А тем временем другие образцы вооружения оккупантов, попавшие в руки бойцов ВСУ, готовы бить врага, как, например, высокоточные снаряды "Краснополь".